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Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz

2 yıldır Karayolları Genel Müdürlüğüne atanmayı bekleyen binlerce Mühendis-Mimar-İİBF-Teknikerler 90 üstü 2018 KPSS puanları yanmadan bir an önce ilanın çıkmasını beklemektedirler
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Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz

2 yıldır Karayolları Genel Müdürlüğüne atanmayı bekleyen binlerce Mühendis-Mimar-İİBF-Teknikerler 90 üstü 2018 KPSS puanları yanmadan bir an önce ilanın çıkmasını beklemektedirler.

Ulaştırma bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU ve Maliye Bakanı Sayın BERAT ALBAYRAK onay vermesine rağmen Strateji ve Bütçe Başkanlığında onay dosyasının 3 aydır bekletilmesi binlerce mühendis ve teknikerlerin ve ailelerinin mağdur olmasına neden olmuştur.

Özellikle tek çalışma alternatifleri KGM olan Ulaştırma ve Trafik Teknikerleri emeklerinin heba edildiğini dile getirmektedirler. Bütün imzalar atılmışken Karayolları'nın ACİL personele ihtiyaç duyduğu dönemde Strateji ve Bütçe Başkanlığının bu alım talebini bekletmesi iki ayrı Bakanlığın arka plana attıldığının kötü bir göstergesidir.

Bütün kurumlar 3- 4 defa alıma çıkıp on binlerce alım yaparken onay veren Naci AĞBAL KGM'nin teknik personel ihtiyacının acilen giderilmesi gerektiğini bildirdiği halde halen imzada bekletilmesi devlet ciddiyetinin suistimalinin kanıtıdır.

90 puanla bekleyen mühendis ve teknikerler alımın neden imzalanmadığını, binlerce insanı devletimizin neden mağdur ettiğini ve 2 hafta sonra kpss puanlarının, emeklerinin yanmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade etmektedirler. KGM'nin 2019-2023 bütçe planında bile acil teknik personel ihtiyacı olduğunu, işlerinin yapılamaz duruma geldiğini, kalifiye elemanların yetersiz olduğunu açıkça belirtmektedir.

Bütün umutlarını KGM personel alımına bağlayan bu gençler ve ailelerinin tek umutlarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek ilanın bir an önce çıkması için destek talep ettiklerini, kendisinden bu konuda gençlere müjdeli haberi vermesi gerektiğini dile getirmektedirler ve Naci AĞBAL'ın Eylül ayında alımı onaylaması gerektiğini ifade etmekteler.

Mühendis-Mimar-İİBF-Teknikerler platformu
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