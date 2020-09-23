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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı
 23 Eylül 2020 11:30
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Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir avukat gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat C.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İfade vermek için geldiği Edirne Adliyesinde gözaltına alınan C.Ç, emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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