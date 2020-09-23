1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı: Pandemi sürecinde de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak ticareti kolaylaştırmaya ve kısıtlayıcı önlemleri ortadan kaldırmaya yönelik iş birliğimize devam etmeliyiz
 23 Eylül 2020 11:36
+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi sürecinde de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak ticareti kolaylaştırmaya ve kısıtlayıcı önlemleri ortadan kaldırmaya yönelik iş birliğimize devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pekcan, 26 ülkeden bakan ve bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirilen G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katıldı.

Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, bu yıl G20 görüşmelerinin ana gündem maddesini tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğunu belirterek, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak, pandeminin ülkeler ve ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadeleye odaklandıklarını belirtti.

Bu kapsamda 14 Mayıs'ta koronavirüs salgınına yönelik G20 eylemlerini başarıyla onayladıklarını hatırlatan Pekcan, ancak bu eylemlerin uygulanmasının, en az onları tanımlamak kadar önem taşıdığını bildirdi.

Özellikle ticareti kısıtlayıcı birçok önlemi ortadan kaldırma ve daha fazla ticareti kolaylaştırma aracını uygulamaya koyma konusunda G20 eylemlerinin uygulanmasına yönelik daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurgulayan Pekcan, "Pandemi sürecinde de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları olarak ticareti kolaylaştırmaya ve kısıtlayıcı önlemleri ortadan kaldırmaya yönelik iş birliğimize devam etmeliyiz. Her ne nedenle olursa olsun, ikili ya da çoklu ilişkilerde kısıtlayıcı eylemler ve tarife dışı engellerden kaçınmalıyız. Tüm üyeleri bu konuda azami dikkat göstermeye davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, pandemi sonrası dönemde de ülkelerin ekonomik anlamda toparlanmalarında adil, açık, çok taraflı ticaret sisteminin uluslararası ticaret için öngörülebilirliği ve istikrarı teşvik etmede hayati bir rol oynayacağını kaydetti.

Diğer birçok G20 ülkesinde olduğu gibi, mikro ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğuna ve ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında kritik rol oynadığına dikkati çeken Pekcan, bu amaçla G20'nin söz konusu işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik politika metnini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Pekcan, "Mikro işletmelere ve KOBİ'lere yönelik uygulamaya koyacağımız politikalar, işletmelerin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmelerinin yanı sıra küresel ekonomiye entegrasyonlarını ve dış şoklara karşı dayanıklılıklarını artırma konusunda hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Pekcan, diğer taraftan teknoloji odaklı yatırımları teşvik etmek, bilgiye dayalı ekonomilere katkı sağlanması ve yabancı yatırımı çekme konusunda ihtisas serbest bölgelerinin önemli rol oynadığına inandıklarını vurgulayarak, hizmet ticaretine yönelik iç düzenleme çalışmalarının hizmet ticaretinde istikrar ve öngörülebilirliğin geliştirilmesine büyük katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması Girişimi'nin özellikle gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere yönelik yatırımları kolaylaştırmak için önemli bir rol oynadığına inandıklarını belirten Pekcan, izleme, müzakere ve anlaşmazlıkların halline yönelik temel işlevlerini iyileştirmek için DTÖ'nün reformunun önemini vurguladı.

- "Bakanlar Bildirgesinden: Kovid-19 önlemleri ticarete engel yaratmamalı"

Öte yandan toplantı sonucunda, G20 ticaret ve yatırım gündeminin temel çıktıları niteliğinde bir Bakanlar Bildirgesi ve Bildirge ekinde altı belge kabul edildi.

Bakanlar Bildirgesi'nde, Kovid-19 ile mücadelede alınan acil ticaret önlemlerinin DTÖ kurallarıyla uyumlu olması, ticarete gereksiz engel yaratmaması ve küresel tedarik zincirlerinde bozulmaya neden olmaması gerektiği vurgulandı.

Pandeminin sosyal ve ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla tüm politika araçlarının kullanılmaya devam edileceğine dikkat çekilen bildirgede, bazı sektörlerdeki kapasite fazlası gibi yapısal sorunların olumsuz etkiler yaratabileceğine de işaret edildi.

Bildirgede gerekli DTÖ reformunu gerçekleştirmek için aktif ve yapıcı şekilde çalışma taahhüdü yinelenirken, söz konusu reformun DTÖ'nün işlevlerini iyileştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

DTÖ'nün Mikro-KOBİ'ler, Kalkınma İçin Yatırımların Kolaylaştırılması, E-Ticaret ve Hizmetlerde Yerel Düzenlemeler hususlarındaki çoklu girişimleri çerçevesinde devam eden tartışmaların ilerletilmesi çağrısının yapıldığı bildirgede, mikro işletmeler ve KOBİ'lerin bölgesel ve küresel değer zincirlerine entegrasyonlarında karşılaştıkları zorluklara işaret edildi.

Ekonomik çeşitliliğin güçlendirilmesinde Hizmet Ticareti ve Özel Ekonomik Bölgelerin (ÖEB) önemli rol oynadığı belirtilen bildirgede, uluslararası yatırımların güçlendirilmesinde yatırımla ilişkili teknik yardımın iyileştirilmesinin önemi kaydedildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı
23 Eylül 2020 11:47		 Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı
23 Eylül 2020 11:46
Kadıköy'de ambulans kaza yaptı: 4 sağlıkçı yaralandı
23 Eylül 2020 10:15		 Baba ve iki çocuğunu rehin aldıkları iddiasıyla iki zanlı tutuklandı
23 Eylül 2020 10:13
Bacanağı ve baldızını öldürdü, polise, 'Mermi attığım adam sağ kalmaz' dedi
23 Eylül 2020 09:51		 Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti
23 Eylül 2020 09:48
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
23 Eylül 2020 09:04		 'Okuma yazma biliyor, uyarı levhaları okumadığından kusurlu'
23 Eylül 2020 09:01
Zarar edip borsada uçanlar inceleniyor
23 Eylül 2020 08:32		 Dilenciden zabıtaya 'korona'lı tehdit
23 Eylül 2020 08:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:08 - 2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınav faaliyet takvimi belirlendi12:05 - Müezzin pozitif çıkınca camii kapatıldı12:03 - Bolu Dağı ulaşıma kapandı11:52 - AYM: 10 binden fazla hak ihlali oldu11:47 - Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı11:46 - Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı
11:45 - Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor11:42 - Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor11:40 - Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı11:36 - Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı11:34 - Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü11:31 - Yargıtaydaki 'Selam Tevhid kumpası' davasına devam edildi
11:30 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı11:29 - Aile hekimlerinden filyasyon ekiplerine destek11:27 - Sahte bal üretenlere ağır cezalar yolda11:26 - Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz11:25 - Bakan Dönmez: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz
11:18 - İyi Parti'de kongre sancısı... 18 vekil toplantı yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Borçlara erteleme Ekimde Meclis'te
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Dua etmek 1
2020-21 marcao sezonu 4
su bükücü 1
21.09.2020 darıca gençlerbirliği takım otobüsünün kaza yapması 1
Kıdem tazminatı 1
lapara 1
deli dudu 1
Masterchef Esra 1
üzerlik otu 3
Memurlar.Net 1
SON İLANLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam