Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor

SAĞLIK PERSONELİN TAVANDAN EK ÖDEMESİ NEDEN GECİKİYOR? Daha önce, Mart-Nisan-Mayıs aylarında yapılan tavan ek ödemelerinde, tüm sağlık çalışanlarına ve %100 oranında yapıldığı için herhangi bir gecikme yaşanmamıştı.