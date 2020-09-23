Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor
|23 Eylül 2020 11:45
|+Aa- Yazdır
Konya Büyükşehir Belediyesi 25 Haziran 2020 tarihinde çıktığı ilanla, 126 itfaiye eri alacağını duyurdu.
Sözlü ve uygulamalı sınav için 20/07/2020-29/07/2020 tarihleri arasında başvurular alındı. Sözlü ve uygulamalı sınavlar da, 10/08/2020 -14/08/2020 tarihleri arasında tamamlandı.
Ancak aradan geçen 39 günlük süreye rağmen, Konya Büyükşehir Belediyesi 630 adayın sabırsızlıkla beklediği itfaiye eri alım sonuçlarını bekletmektedir.
Haftaya diğer belediyelerin itfaiye eri alımı başvuruları başlayacağı için, adaylar, sonuçların açıklanmasını ve boş yere masraf yapmamayı talep ediyor.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ÖABT soru ve cevapları yayımlandı
21 Eylül 2020 15:50
|Araştırma görevlisi alımında lisans mezuniyet notu şartı koyulabilir mi?
21 Eylül 2020 14:05
|2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı
21 Eylül 2020 09:16
|'ASDEP sonuçlara haftaya açıklanacak' denmişti, yine açıklanamadı
21 Eylül 2020 08:26
|ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
20 Eylül 2020 17:00
|11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
20 Eylül 2020 00:04
|Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
20 Eylül 2020 00:03
|Adalet Bakanı Gül: Yakında 10 bin personel alımı için ilan açacağız
19 Eylül 2020 22:45
|KPSS ÖABT öncesi gerekli tedbirler alındı
19 Eylül 2020 17:41
|İstanbul iline 400 bekçi alınacak
18 Eylül 2020 19:33