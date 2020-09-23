1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alım sonuçlarını 39 gündür açıklamıyor
 23 Eylül 2020 11:45
+Aa- Yazdır
Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi 25 Haziran 2020 tarihinde çıktığı ilanla, 126 itfaiye eri alacağını duyurdu.

Sözlü ve uygulamalı sınav için 20/07/2020-29/07/2020 tarihleri arasında başvurular alındı. Sözlü ve uygulamalı sınavlar da, 10/08/2020 -14/08/2020 tarihleri arasında tamamlandı.

Ancak aradan geçen 39 günlük süreye rağmen, Konya Büyükşehir Belediyesi 630 adayın sabırsızlıkla beklediği itfaiye eri alım sonuçlarını bekletmektedir.

Haftaya diğer belediyelerin itfaiye eri alımı başvuruları başlayacağı için, adaylar, sonuçların açıklanmasını ve boş yere masraf yapmamayı talep ediyor.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖABT soru ve cevapları yayımlandı
21 Eylül 2020 15:50		 Araştırma görevlisi alımında lisans mezuniyet notu şartı koyulabilir mi?
21 Eylül 2020 14:05
2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı
21 Eylül 2020 09:16		 'ASDEP sonuçlara haftaya açıklanacak' denmişti, yine açıklanamadı
21 Eylül 2020 08:26
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
20 Eylül 2020 17:00		 11 kişilik örnek sözleşmeli alıma toplam 1087 başvuru oldu
20 Eylül 2020 00:04
Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı
20 Eylül 2020 00:03		 Adalet Bakanı Gül: Yakında 10 bin personel alımı için ilan açacağız
19 Eylül 2020 22:45
KPSS ÖABT öncesi gerekli tedbirler alındı
19 Eylül 2020 17:41		 İstanbul iline 400 bekçi alınacak
18 Eylül 2020 19:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:11 - İzmir'de 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş12:08 - 2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınav faaliyet takvimi belirlendi12:05 - Müezzin pozitif çıkınca camii kapatıldı12:03 - Bolu Dağı ulaşıma kapandı11:52 - AYM: 10 binden fazla hak ihlali oldu11:47 - Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı
11:46 - Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı11:45 - Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor11:42 - Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor11:40 - Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı11:36 - Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı11:34 - Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü
11:31 - Yargıtaydaki 'Selam Tevhid kumpası' davasına devam edildi11:30 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı11:29 - Aile hekimlerinden filyasyon ekiplerine destek11:27 - Sahte bal üretenlere ağır cezalar yolda11:26 - Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
11:25 - Bakan Dönmez: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Borçlara erteleme Ekimde Meclis'te
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hes kodu 2
Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 6
papanın katırı 3
kavaklar 1
münavebe 1
gram altın 2
Burak Yılmaz 1
Terör örgütü YPG'ye güvence veren ülke 1
yavuz bingöl 4
21.09.2020 darıca gençlerbirliği takım otobüsünün kaza yapması 1
SON İLANLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam