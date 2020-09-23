1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı'nda oluşan tır yoğunluğunu sevk ve idaresinde rüşvet aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10'u polis 15 kişiden 5 polis tutuklandı.
 23 Eylül 2020 11:40
+Aa- Yazdır
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Mardin-Nusaybin kara yolu üzeri gelen ve Cizre ile Silopi ilçesinden geçerek Habur Sınır Kapısı'na bağlanan kara yolu güzergahında muhtelif zamanlarda ihracata yönelik sevkiyatın arttığı dönemlerde trafik yoğunluğu ve ortalama 20-25 kilometreyi bulan tır kuyruklarının oluştuğu belirtildi.

Yoğunluğun oluşturduğu araç trafiğinin sevk ve idaresi esnasında Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli ekiplerin rüşvet aldıkları yönünde gelen ihbarlar doğrultusunda Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "15 Eylül'de yapılan operasyonda 10'u polis memuru 5'i sivil olmak üzere 15 kişi yakalandı. 5 polis memuru tutuklandı, 5 polis memuru ve 5 vatandaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." denildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Havale paralarını zimmetine geçirdi, 3 milyon TL ile kayboldu
15 Eylül 2020 14:51		 Belediye, ihbarı emniyet ile paylaştı. Memur, rüşvet alırken yakalandı
15 Eylül 2020 14:27
Mutemedin üzerine kayıtlı 34 taşınmaz ile bir yeni araç çıktı
09 Eylül 2020 10:20		 Başkent'te büyük rüşvet operasyonu: 47 gözaltı kararı
08 Eylül 2020 12:47
Rüşvet operasyonunda kamu görevlileri dahil 3 kişi tutuklandı
08 Eylül 2020 10:24		 Doktor ve eczacıya ilaç yolsuzluğu davası
19 Ağustos 2020 10:57
Belediye, 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı
19 Ağustos 2020 09:37		 İpsala'da vardiyalı rüşvet çarkı: Müdür tutuklandı
27 Temmuz 2020 08:11
Gümrük memurlarına rüşvet operasyonu: 1 tutuklama
25 Temmuz 2020 14:58		 Rüşvet zarfını taşıyan sekreter de tutuklandı
18 Haziran 2020 10:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:11 - İzmir'de 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş12:08 - 2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınav faaliyet takvimi belirlendi12:05 - Müezzin pozitif çıkınca camii kapatıldı12:03 - Bolu Dağı ulaşıma kapandı11:52 - AYM: 10 binden fazla hak ihlali oldu11:47 - Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı
11:46 - Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı11:45 - Konya Büyükşehir, 630 adayı 39 gündür bekletiyor11:42 - Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor11:40 - Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı11:36 - Ticaret Bakanı, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı11:34 - Otobüste uyuyakalan doktor: Ankara'daki saldırı beni çok üzdü
11:31 - Yargıtaydaki 'Selam Tevhid kumpası' davasına devam edildi11:30 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı11:29 - Aile hekimlerinden filyasyon ekiplerine destek11:27 - Sahte bal üretenlere ağır cezalar yolda11:26 - Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
11:25 - Bakan Dönmez: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Darbeyi destekleyen isim, İyi Parti'de en çok oyu aldı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Borçlara erteleme Ekimde Meclis'te
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Üniversitede sınav sonuçları bir gün arayla değiştirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sam wills 1
bayram ikramiyesinin bütçe dengesini bozması 2
27.09.2016 konyaspor vs beşiktaş maçı 1
münavebe 1
21.09.2020 darıca gençlerbirliği takım otobüsünün kaza yapması 1
Layihalar teatisi 1
hes kodu'nun geçim kaynağı olması 3
Memurlar.Net 1
yavuz bingöl 4
Ergo 2
SON İLANLAR
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
Zonguldak Gökbel İmar 5 İşçi Alacak
Ordu Orbel 1 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam