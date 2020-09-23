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Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu. Soylu, "Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar." dedi.
 23 Eylül 2020 11:42
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Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor

Bakan Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı. Soylu, "Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar." dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Özellikle Doğu ve Güneydoğuda lojman konusunda çok daha fazla adım atmamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Küçük de olsa, oraya giden 4-5 yıl görev yapacak arkadaşlarımıza hem güvenli hem emin hem de aileleriyle beraber olabileceği...

Bakın arkadaşlar eğer Doğu ve Güneydoğu'ya eğer bir başka vilayete bizim bakanlığımız rotasyon bakanlığıdır. Yani çakılı kadro bakanlığı değil bizim bakanlığımız. Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar; ben 4 yıldır içişleri bakanlığı yapıyorum. Boyuna arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bütün bunları ortaya koyacak bir değerlendirmeyi bir disiplinle sağlamaya çalışıyoruz.

Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Yani sadece mesele Doğu ve Güneydoğu değil. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Bu kira meselesi sebebiyle, İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Bir daha söyleyeyim mi? Ve netice itibariyle İstanbul'a tayin ediyoruz. Ama 'ben gitmek istemiyorum' diyor. Biz bunların her birini teker teker yönetmeye çalışıyoruz.

Onun için burada hepinize önemli görevler düşüyor. Çalışan arkadaşlarımızın moralini, performansını hem çalışma alanlarında hem de mümkünse kalabilecekleri yerlerde anlayışı gerçekleştirmeliyiz.

Mutlaka mevzuata tam hakim olun. Ben özellikle ailelerinize, mesai arkadaşlarınıza tekrar şükranlarımı hürmetlerimi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum.

Ben bütün bu çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Son cümlelerim şunlar olacak. Bunu tüm arkadaşlarıma ifade etmeye çalışıyorum. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız."
Memurlar.Net
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