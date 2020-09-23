Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı
|23 Eylül 2020 11:46
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Denetimlerde, maske takmayan 36 kişiye toplam 32 bin 400 lira ceza uygulandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Osmangazi ilçesindeki birçok noktada maske denetimi yaptı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik de denetimlere katıldı. Ekipler, kıraathane, taksi durakları, berberler, çay bahçeleri ve restoranlarda da denetim yaptı.
İş yerlerinde bulunanlar ve caddelerde yürüyen vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik, maske takmayan ve ceza yazılan bazı kişilere "Gitti 900 lira" dedi. Polisin maske takmadığı için ceza yazıp, maske verdiği bir kişi ise, 5 dakika sonra bu kez maske kolunda yürürken yakalandı. Ekipler, genci uyararak maskeyi takmasını sağladı.
Denetimde, maske takmayan 36 kişiye 900'er liradan toplam 32 bin 400 lira para cezası uygulandı.
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