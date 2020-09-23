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Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı
Hatay'ın Payas ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren kişi, 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayıp zemine düşerek ağır yaralandı.
|23 Eylül 2020 11:47
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Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde Yunus K. (28) ile babası Cezayir K. (62) arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle bıçakla babasını yaralayan Yunus K, 3. kattaki evin balkonundan atladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı babayı Dörtyol Devlet Hastanesine, oğlunu da İskenderun ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Cezayir Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oğlunun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
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