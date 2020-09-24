Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişilik alımı unuttu mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 20 Mart 2020 tarihinde bir açıklama yaparak, 2 bin yeni personel alacağını duyurmuştu.

Bakan Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."

Ancak açıklamanın üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen ve ifade edilen tarihler yaklaşmış olmasına rağmen halen hiçbir duyuru yayımlanmamıştır.

İŞTE 20 MART'TA YAPILAN AÇIKLAMA