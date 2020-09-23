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AYM: 10 binden fazla hak ihlali oldu

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada önlerinde 42 bin civarında bireysel başvuru bulunduğu belirtildi. AYM bugüne kadar incelenen başvurularda 10 binden fazla ihlal kararı verildiğini açıkladı
 23 Eylül 2020 11:52
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AYM: 10 binden fazla hak ihlali oldu

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruların kabul edilişinin 8. yıl dönümünde çarpıcı sayılar. AYM'den yapılan açıklamada 10 binden fazla hak ihlali kararı verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

* Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde 42 bin civarında başvuru bulunmaktadır. Mahkememiz incelediği başvurularda 10 binden fazla ihlal kararı vermiştir.

* İhlal kararlarının temel hak ve özgürlüklere dağılımına bakıldığında ilk üç sırada adil yargılanma hakkı (yüzde 54), mülkiyet hakkı (yüzde 26,7) ve ifade özgürlüğü yüzde 5,7) olduğunu görüyoruz.

* 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne Mahkemeye toplam yaklaşık 285 bin başvuru yapılmış, bunun 243 bin kadarı sonuçlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle bireysel başvurunun başladığı tarihten bu yana yapılan başvuruların yüzde 85.5'i karara bağlanmıştır.

İNTERNET PARANTEZİ

* Sunduğu fırsatların yanında, internet bir taraftan terör, kumar ve çocuk istismarı gibi suçların işlenmesine, diğer yandan da başta özel hayata saygı hakkı olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğün ihlaline zemin hazırlayabilmektedir.

* Bu noktada bireylerin hak ve özgürlükleri karşı karşıya gelebilmektedir. Özellikle ifade özgürlüğü ile kişilerin şeref ve itibarının korunması hakkı arasında bir gerilim ortaya çıkabilmektedir.
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