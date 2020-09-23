Bolu Dağı ulaşıma kapandı
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde zift yüklü tanker otomobile çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, Bolu Dağı ulaşıma kapandı.
|23 Eylül 2020 12:03
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DHA'da yer alan habere göre, kaza, saat 09.00 sıralarında, Bolu Dağı D-100 kara yolu geçişi Bakacak mevkisinde meydana geldi.
İstanbul yönüne giden 72 AAG 546 plakalı zift yüklü tanker, aynı istikamette ilerleyen 14 NA 604 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, tanker sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tankerde bulunan zift yola akarken, Bolu Dağı'nın Ankara ve İstanbul yönleri ulaşıma kapatıldı. Tankerin yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Ankara ve İstanbul yönüne giden araçlar TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. D-100 kara yolundaki araçlar ise yolun açılmasını beklemeye başladı.
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