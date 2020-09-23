2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınav faaliyet takvimi belirlendi

Muvazzaflığa geçiş sınavının, ihtisaslaşma kapsamında personel seçim sınavının ve Astsubaylığa geçiş sınavının yazılısı olarak değerlendirilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınavının başvuruları alınmış ve başvurular 3 Eylül 2020 tarihinde sonlanmıştı.

Yaklaşık 25 bin personelin başvuru yaptığı Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'te Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Erzurum illerinde yapılacak.

Sınav faaliyet takvimi şu şekilde belirlendi.

25 Eylül 2020'ye kadar: Adayların sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden başvurularının ve sınav yeri tercihlerinin alınması

25/09/2020: Sınav sorularının basımı

12-16/10/2020: Sınava giriş belgelerinin sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinde adayların erişimine açılması ve sınav kurallarının ilan edilmesi

18/10/2020: Sınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi

19-21/10/2020: Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının Anadolu Üniversitesi tarafından sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yayımlanması ve sınav sorularına yönelik itirazların aynı adresten alınması

28/10/2020: Sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının açıklanması

