2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınav faaliyet takvimi belirlendi
|23 Eylül 2020 12:08
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Muvazzaflığa geçiş sınavının, ihtisaslaşma kapsamında personel seçim sınavının ve Astsubaylığa geçiş sınavının yazılısı olarak değerlendirilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınavının başvuruları alınmış ve başvurular 3 Eylül 2020 tarihinde sonlanmıştı.
Yaklaşık 25 bin personelin başvuru yaptığı Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'te Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Erzurum illerinde yapılacak.
Sınav faaliyet takvimi şu şekilde belirlendi.
25 Eylül 2020'ye kadar: Adayların sinavbasvuru.anadolu.edu.tr
adresinden başvurularının ve sınav yeri tercihlerinin alınması
25/09/2020: Sınav sorularının basımı
12-16/10/2020: Sınava giriş belgelerinin sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinde adayların erişimine açılması ve sınav kurallarının ilan edilmesi
18/10/2020: Sınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi
19-21/10/2020: Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının Anadolu Üniversitesi tarafından sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresinden yayımlanması ve sınav sorularına yönelik itirazların aynı adresten alınması
28/10/2020: Sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazların değerlendirme sonuçlarının açıklanması
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