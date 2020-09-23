Demirtaş 6 yıl sonra Yasin Börü'yü hatırladı: Acısını bilirim

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'den, İYİ Parti'ye yönelik verilen mesajlara bir yenisi daha eklendi.

'Meral Hanım'a misafir olurdum'

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, siyasi liderlerin insani ilişkiler çerçevesinde bir araya gelmesi gerektiğini söylerken "Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve "Kahvaltıya geldik" derdim" ifadesini kullanmıştı. Demirtaş yeni bir mesaj daha verdi.

Ağıralioğlu'na cevap verdi

Selahattin Demirtaş Medyascope üzerinden,İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun ''Selahattin Demirtaş sazıyla bir şehidin evinde, Aybükemizin evinde Mağusa Limanı'nı çalabilir mi? O zaman memleketin bütün kahvaltı sofraları ona açılabilir" sözlerine cevap verdi.

'Ortak nokta' mesajı

Demirtaş şu ifadeleri kullandı: Acılarda ortaklaşamayanlar ne sevinçlerde ortaklaşabilir ne de yarınlarda. Her şeye rağmen oturup konuşmak, birbirini tanımaya, anlamaya çalışmak erdemli bir duruştur. Sorunların diyalog ve müzakereyle çözümüne katkı sunmak, her siyasetçinin asli ve ahlaki görevidir.

'Yasin'in Eren'in acısını bilirim'

Demirtaş şöyle devam etti: "Ben Eren Bülbül'ün de Yasin Börü'nün de acısını bilirim. Askerin, polisin, sivilin, Kürt gençlerinin ve her canın kutsallığını ve ailelerinin tarifi imkansız acısını da bilirim. Bilmesem insanlığımdan eksilmiş olurum. Hepsi bu toprakların ortak acısı''

Ne olmuştu?

Türkiye'nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik son yılların en önemli provokatif olaylarından biri olan 6-7 Ekim olayları zihinlerdeki yerini halen koruyor. HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani (Ayn el Arap) bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu. Kurban bayramının 4. günü kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü, bu grubun saldırına uğramış, Yasin Börü ve 3 kişi sığındıkları bir evin 3. katından atılmış ve üzerinden arabayla geçilerek vahşice öldürülmüştü