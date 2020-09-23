Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi
|23 Eylül 2020 13:04
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son 24 saatte Böcek'in sağlık durumuyla ilgili olumsuz herhangi bir süreç yaşanmadığı, klinik seyrinin stabil devam ettiği ifade edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş; herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
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