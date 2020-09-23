Dizi oyuncusu arkadaşı tarafından silahla vuruldu
|23 Eylül 2020 13:17
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Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak'ta dün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 3'lü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran'a doğru tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun dizi oyuncusunun omzuna isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken Onur Seyit Yaran düşerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oyuncu Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Bu kavga ve silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin sokaktaki kaldırımda yürüdükleri, bir süre durakladıktan sonra aralarında kavga ettikleri ve Yaran'a doğru silahla ateş edildiği görülüyor.
Sokakta incelemelerde bulunan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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