TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
TRT, geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olan konu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı ve 400 bin lira maaş aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen'in ücretini duyurdu.
|23 Eylül 2020 13:50
|+Aa- Yazdır
Aylık 400 bin lira aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi.
Kurumdan yapılan resmi açıklamada Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan %10 artışla aylık 27.500 TL ödendiği bilgisi verildi.
Duyuruda 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yapan Düzen'e bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmadığı aktarıldı.
ERSİN DÜZEN: YETER ARTIK
Ersin Düzen, "Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" demişti.Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bu ilde testi pozitif çıkanlar gönüllü olarak yurtta kalabilecek
23 Eylül 2020 13:25
|İzmir'de 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş
23 Eylül 2020 12:11
|2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınav faaliyet takvimi belirlendi
23 Eylül 2020 12:08
|Müezzin pozitif çıkınca camii kapatıldı
23 Eylül 2020 12:05
|'Hastaneler dolu' iddialarına başhekim tepki gösterdi
23 Eylül 2020 11:15
|Karantina yurtlarında gönüllü kalan da var karantinadan kaçan da
23 Eylül 2020 11:14
|Doğu Anadolu'da gece hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü
23 Eylül 2020 11:07
|İstanbul'da kamu kurumlarında HES kodu uygulaması başladı
23 Eylül 2020 10:48
|'Hayat Kimliğinle Kolay' projesine vatandaşlardan tam not
23 Eylül 2020 10:15
|'Teknofest geçen yıla göre daha büyük katılımlı olacak'
23 Eylül 2020 10:12