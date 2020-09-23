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TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı

TRT, geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olan konu ile ilgili resmi bir açıklama yaptı ve 400 bin lira maaş aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen'in ücretini duyurdu.
 23 Eylül 2020 13:50
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TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı

Aylık 400 bin lira aldığı iddia edilen spor spikeri Ersin Düzen ile ilgili TRT'den resmi açıklama geldi.

Kurumdan yapılan resmi açıklamada Ersin Düzen'e yeni yayın döneminde yapılan %10 artışla aylık 27.500 TL ödendiği bilgisi verildi.

Duyuruda 10 yıldır Stadyum programının moderatörlüğünü yapan Düzen'e bu ücret dışında başka bir ödeme yapılmadığı aktarıldı.

ERSİN DÜZEN: YETER ARTIK

Ersin Düzen, "Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" demişti.

Ersin Düzen Fatih Altaylı kapışması: 500 bin lira aldığımı ispatla hiçbir ekrana çıkmam
Memurlar.Net
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