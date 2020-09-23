Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
|23 Eylül 2020 13:19
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Kırklareli'nde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü muvazzaf, biri eski asker 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda muvazzaf asker F.Y, A.B, S.Ç. ile eski asker R.Ç. gözaltına alındı.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
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