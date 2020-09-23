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Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı

Adana'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kentteki esnafı denetleyen Adana Valisi Süleyman Elban'ı esnaf ateşini ölçerek iş yerlerine aldı. Vali Elban da esnafa kurallara uydukları için teşekkür etti.
 23 Eylül 2020 13:22
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Esnaf, denetime gelen valinin ateşini ölçerek dükkana aldı

Adana'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla kentteki esnafı denetleyen Adana Valisi Süleyman Elban'ı esnaf ateşini ölçerek iş yerlerine aldı. Vali Elban da esnafa kurallara uydukları için teşekkür etti.

Türkiye genelinde 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge kapsamında Adana'da halk otobüslerinde ve iş yerlerinde yapılan denetimlere Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve yetkililer katıldı. Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi üzerinde esnafı tek tek gezen Elban, vatandaşlara sosyal mesafe, temizlik ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

İş yerlerine de girip denetim yapan Vali Elban'ı esnaf, ateşini ölçerek iş yerlerine aldı. Vali Elban ise esnafa kurallara bu denli uydukları için teşekkür etti.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Elban, başta emniyet, jandarma ve zabıtanın günün her saatinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri yaptığını kaydetti. Elban, "Denetimlerimiz özellikle son dönemde çok yoğunlaştı. Bütün arkadaşlarımız alanda. 24 saat denetimlere devam ediyorlar. Biz de belli periyotlarla denetimlere eşlik ediyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Kurallara uymayanlarla ilgili belli müeyyideler uygulanmaya başlandı. Memnuniyet verici bir taraf var ki vatandaşlarımız kurallara uyma konusunda ciddi gayret içerisindeler. Şu an için ciddi bir sorunla karşı karşıya değiliz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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