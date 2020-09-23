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Bu ilde testi pozitif çıkanlar gönüllü olarak yurtta kalabilecek

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "Testleri pozitif çıkan ve ailesini riske atmak istemeyen vatandaşlarımız da gönüllü olarak yurtlarda kalabilir" dedi.
 23 Eylül 2020 13:25
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Bu ilde testi pozitif çıkanlar gönüllü olarak yurtta kalabilecek

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "Testleri pozitif çıkan ve ailesini riske atmak istemeyen vatandaşlarımız da gönüllü olarak yurtlarda kalabilir" dedi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda işyerlerini ve işletmeleri ziyaret ederek alınan tedbirlerin sahadaki uygulamalarını yerinde denetledi. Tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da sağlık personelinin canla başla mücadele ettiğini ifade ederek, "Hem onların emeğini zayi etmemek hem de başarılı olmamız için destek vermemiz lazım. Bu toplumsal bir mücadele. El birliğiyle bu işin üstesinden gelmeliyiz. Bu mücadelede emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve tedbirlere riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ailesini riske atmak istemeyen yurtlarda kalabilecek

Vali Balcı, evde karantina uygulamalarına dikkat çekerek, "Kuralları ihlal edenler mecburi karantinaya alınacak. Yurtlarımız var. Testleri pozitif çıkan ve ailesini riske atmak istemeyen vatandaşlarımız da gönüllü olarak yurtlarda kalabilir. Halkımızın ve insanlarımızın sağlığını korumak için de bu tip kuralları uygulamak zorundayız" diye konuştu

Vali Balcı'nın yanı sıra denetimlere Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Murat Kınay ve İl Sağlık Müdürü Hacı Ahmet Sümbül katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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