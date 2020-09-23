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Maske denetiminde ortalık karıştı: 2 polis yaralı

Edirne'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği maske denetimlerinde, ortalık karıştı. Kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli önce küfür edip, ardından da mukavemet gösterince arbede yaşandı. 2 polisin yaralandığı olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
 23 Eylül 2020 13:51
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Edirne'de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği maske denetimlerinde, ortalık karıştı. Kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli önce küfür edip, ardından da mukavemet gösterince arbede yaşandı. 2 polisin yaralandığı olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Edirne merkeze bağlı Sabuni Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı caddelerde, rutin maske ve sosyal mesafe denetimlerini gerçekleştirirken, maske takmayan 2 şüpheli şahsı önce uyardı.

2 polis yaralı

Uyarılara aldırış etmeyen şahıslardan kimlik bilgileri istendi. Kimliklerini vermek istemeyen şahıslar, iddiaya göre polise küfür, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınmak istenen şahıslar bir polis memuruna bir de komisere mukavemette bulundu.

Olay yerine takviye ekiplerinin de gelmesinin ardından şahıslar gözaltına alındı. Yaşanan arbedede yaralanan polis memuru ve komiserin sağlık raporu aldığı öğrenildi. Şahısların, emniyetteki sorgusu sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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