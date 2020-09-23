Temel Karamollaoğlu: Bu dönemde hastaneleri daha sıkı koruyun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu korona sürecinde iktidarın hastanelerin, özellikle yoğunluğu fazla olan hastanelerin acil servislerini daha fazla güvenlik mensubu ile emniyet altına almaları icap eder, korumaları icap eder." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) kapatılması gerektiğine" ilişkin açıklamasına yönelik Karamollaoğlu, "Sağlıkla ilgili bir problem olacak, sağlıkla doktorların bir araya gelerek kurdukları bir oda bu konuda fikir beyan etmeyecek veya fikir beyan ettiğinde eksikleri, yanlışları dile getirecek. Bu eksik ve yanlışları dile getirmek de terörist bir faaliyet gibi algılatılmaya çalışılacak. 'Terörle mücadele ediyoruz, karşımızda teröristleri koruyan onlara kucak açan birtakım odalar var, kapatılsın bunlar.' denilecek. Muhterem arkadaşlarım emin olun anlamakta hakikaten zorluk çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile geçen hafta yaptığı görüşmeye ilişkin, "Ben o ziyareti sadece bilgi alma maksadıyla yapmıştım. Bize gerekli bilgileri verdiler, bazı konularda biz de tavsiyelerde bulunduk. Çünkü şu anda toplumda sağlıkla ilgili, koronavirüs salgını ile ilgili gerek hasta sayısı gerekse vefatlarla ilgili tereddütler var." diye konuştu.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınayan Karamollaoğlu, bu olayın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Karamollaoğlu, "Çok açık ve net söylüyorum geçmişte de bu problemdi. Özellikle hastanelerin acil servisleri bazen bu tip saldırılara karşı koyacak imkana ve güvenliğe sahip değil. Bu korona sürecinde iktidarın hastanelerin, özellikle yoğunluğu fazla olan hastanelerin acil servislerini daha fazla güvenlik mensubu ile emniyet altına almaları icap eder, korumaları icap eder." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, ayrıca Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) işsizlikle ilgili verilerinin gerçekçi olmadığını, Türkiye'deki işsiz sayısının 10 milyonun üzerine çıktığını savundu.

Esnafın vergi borçları ve SSK primleri konusunda sıkıntıları olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"İktidar bu noktada ciddi, önemli bir adım atmıştı ama şimdi 31 Aralık yaklaşıyor. Bu tarihe kadar iktidar eğer yeni tedbirler almazsa bütün esnaf çöker, ödeyemez, ödemesi mümkün değil. Çünkü bu koronavirüs salgını ile başlayan problemler bugün hala devam ediyor. Hala kendileri bunu biliyor."