Halil Sezai'nin tutuklanmasına avukatından itiraz
|23 Eylül 2020 14:21
|+Aa- Yazdır
Tuzla'da komşunu darp ettiği gerekçesiyle "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan Halil Sezai'nin avukatı tutuklama kararına itiraz etti.
Tuzla'da 15 Eylül'de 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai, geçtiğimiz Cuma günü çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Sezai'nin avukatı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak tutuklama kararına itiraz etti. Müvekkili hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesini talep etti. Mahkemenin avukatın talebini değerlendirerek tahliyesine veya tutukluluğunun devamına yönelik karar vermesi bekleniyor.
Ne olmuştu
Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai, çekim sırasında tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Halil Sezai çıkarıldığı mahkemece "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|15 yıl sonra aydınlatıldı: Arkadaşları öldürüp yakmış
23 Eylül 2020 15:26
|Genç annenin son cümlesi 'Bu cehennem bitse artık' olmuş
23 Eylül 2020 15:12
|Başkentte sağlık çalışanlarına saldırıda gözaltı sayısı 5 oldu
23 Eylül 2020 14:34
|Maskesiz kuryeden polise tehdit: Bana teşkilatın numarasını gönderin!
23 Eylül 2020 14:30
|Maske denetiminde ortalık karıştı: 2 polis yaralı
23 Eylül 2020 13:51
|Otomobille çarpışan ambulanstaki 4 sağlık çalışanı yaralandı
23 Eylül 2020 13:38
|Dizi oyuncusu arkadaşı tarafından silahla vuruldu
23 Eylül 2020 13:17
|Samsun'da yatakhanede kalan inşaat işçisinin ölümü şüpheli bulundu
23 Eylül 2020 12:59
|Hatay'da babasını bıçakla öldüren kişi intihara kalkıştı
23 Eylül 2020 11:47
|Polis ceza yazıp, maske verdi! Bakın 5 dakika sonra nasıl yakalandı
23 Eylül 2020 11:46