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Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek

Kırklareli'nde filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 152 lira para cezası uygulanacak.
 23 Eylül 2020 14:59
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Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek

Kırklareli'nde filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 152 lira para cezası uygulanacak.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre filyasyon ekibinden bilgi saklayan, yanlış, eksik bilgi veren ve ekipleri yanıltan kişiler hakkında işlem yapılacak. Bu kişilere 3 bin 152 lira para cezası verilecek.

Ayrıca, kamu kurumlarına girişte istenen HES kodu uygulamasından vatandaşlar muaf tutulacak, 65 yaş ve üstü vatandaşların da 10.00-17.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesine müsaade edilecek.
Anadolu Ajansı
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