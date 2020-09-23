Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek
Kırklareli'nde filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 152 lira para cezası uygulanacak.
|23 Eylül 2020 14:59
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Kırklareli'nde filyasyon ekibinden bilgi saklayan kişilere 3 bin 152 lira para cezası uygulanacak.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.
Buna göre filyasyon ekibinden bilgi saklayan, yanlış, eksik bilgi veren ve ekipleri yanıltan kişiler hakkında işlem yapılacak. Bu kişilere 3 bin 152 lira para cezası verilecek.
Ayrıca, kamu kurumlarına girişte istenen HES kodu uygulamasından vatandaşlar muaf tutulacak, 65 yaş ve üstü vatandaşların da 10.00-17.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesine müsaade edilecek.
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