1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'den EBA açıklaması... Siber saldırıya uğradık

MEB: EBA uygulamasında 08.30-12.00 saatlerinde karşılaşılan erişim sorunu, teknik ekiplerimizce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldı
 23 Eylül 2020 16:19
+Aa- Yazdır
MEB'den EBA açıklaması... Siber saldırıya uğradık

Milli Eğitim Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde EBA Platformunda ve EBA Canlı Ders uygulamasında yaşanan teknik sorunla ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

22 Eylül 2020 Salı günü sabah saatlerinde EBA Platformuna ve EBA Canlı Ders uygulamasına erişimde yaşanan teknik sorunla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 - 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunları, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır.

22 Eylül itibarıyla uygulamaya alınan canlı ders zaman çizelgesindeki yeniliklerle, bir öğrencinin gün içerisinde işleyebileceği canlı ders sayısı büyük oranda artırılmıştır. Bu uygulamayla, TRT EBA TV yayınlarına ilave olarak, öğrencilerin günlük ders programının tamamına yakınını canlı dersler aracılığıyla öğretmenleriyle etkileşimli olarak yapması amaçlanmıştır. Söz konusu uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu oluşmuştur. Eş zamanlı kullanım kaynaklı ortaya çıkan durumla ilgili tespitler anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır. Bu kapsamda öğrencinin, dersin başlamasından 30 dakika öncesine kadar kolaylıkla sisteme erişerek doğrudan canlı dersine katılabilmesini sağlayacak "Hızlı geçiş" özelliği iyileştirilmiştir.

Bunun yanı sıra, yeni dönem açılışı ile çok yüksek kullanım trafiklerine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir. DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılması ile anında gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde 2 saat içerisinde EBA Platformu ve EBA Canlı Ders sistemi normal hizmet sunmaya devam etmiştir.

EBA Sistemleri 7/24 kontrol merkezi ile izlenmekte ve kesintisiz hizmet sunumu için gerekli müdahaleler yapılmaktadır. 22 Eylül öğleden sonra ve 23 Eylül tarihlerinde benzer kullanım yoğunluğuyla karşılaşılmasına rağmen herhangi bir sorun olmaksızın öğrenci, veli ve öğretmenlerimize hizmet sunulmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özel eğitim imkanları 81 ile yayılıyor
23 Eylül 2020 08:21		 Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin video: Okullar böyle açıldı
22 Eylül 2020 16:12
Bakan Selçuk'tan EBA'da yaşanan sıkıntı ile ilgili açıklama
22 Eylül 2020 11:57		 MEB, meslek öğretmenlerinin yüzde 85'ine işbaşı eğitimi verdi
22 Eylül 2020 11:15
Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunlarına katıldı
21 Eylül 2020 14:03		 Ziya Selçuk: Okulların açılmasına hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik
21 Eylül 2020 13:28
Yüz yüze eğitim başladı
21 Eylül 2020 09:21		 Türkiye genelinde okullar 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor
21 Eylül 2020 07:35
MEB: Okul binalarına kimse alınamayacak
20 Eylül 2020 17:22		 Bakan Selçuk, birinci sınıf velileriyle sosyal medyada buluşacak
20 Eylül 2020 10:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:23 - Antalya'da mal canın yongası dedirten görüntüler17:18 - HES kodu yeni geçim kaynağı oldu17:15 - 33 gün sonra mesai arkadaşlarının alkışları ile yoğun bakımdan çıktı17:11 - Koronavirüsü atlatan Binali Yıldırım ve eşi Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı17:04 - Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak16:59 - Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
16:55 - Validen karantinaya uymayanlara 'tazminat davası' uyarısı16:51 - İzmir Valisi: Geçen haftaya göre vaka sayısında 3'te 1 düşüş var16:47 - Ebe, tayin için gittiği Alanya'da virüsten hayatını kaybetti16:42 - Başsavcılıktan Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili açıklama16:40 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi16:28 - FETÖ firarisi çift Kahramanmaraş'ta yakalandı
16:19 - MEB'den EBA açıklaması... Siber saldırıya uğradık16:07 - Doktoru jiletle yaralayan sanığa indirimsiz 20 yıl hapis16:03 - Motorine 11 kuruş indirim yapıldı15:53 - Vali uyardı: Evde kalmayan pozitif vakalara acımayacağız15:50 - Kayseri eski garnizon komutanına FETÖ'den hapis cezası
15:43 - Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Maskesiz kuryeden polise tehdit: Bana teşkilatın numarasını gönderin!
Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
MEB'den EBA açıklaması... Siber saldırıya uğradık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
papanın katırı 3
totem amaçlı koltuk değiştirmek 1
21.09.2020 rıdvan dilmen'in yapacağı konuşma 1
üniversitenin 1 günde sınav sonucunu değiştirmesi 3
güç kalkanı 1
aşıyı ya acun ya nusret bulacak 2
beynelmilel 2
akbük plajı 1
salatada maydanozu manifesto 3
ifteri 1
SON İLANLAR
Birleşik Krallık Hükümeti burs duyurusu
İslamabad COMSATS Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı
Merkez Bankası 30 güvenlik görevlisi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Tanoba Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam