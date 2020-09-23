İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|23 Eylül 2020 16:40
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KASTAMONU
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel Köyü, korona virüs vaka sayısının hızla artış göstermesi üzerine 14 gün süreyle karantina altına aldı.
Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınan Doğanyurt'un Akçabel Köyüne giriş ve çıkışlar yasaklandı. Akçabel köyüne gerekli durumlarda tek noktadan giriş yapılabileceği, jandarma ekiplerinin 24 saat esasına göre nöbet tutacağı açıklandı.
ADIYAMAN
Adıyaman'da 66 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 66 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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