Başsavcılıktan Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen Haziran'da evinde ölü bulunan "Aleyna Çakır" takma isimli Sema Esen'in erkek arkadaşı Ü.U'nun annesi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturmanın her türlü ihtimal dikkate alınarak, hassasiyetle ve çok yönlü sürdürüldüğünü duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 17 Eylül'de Keçiören Hisar Mahallesi Bağlar Caddesi'nde açık arazide Gülay Uygun adlı kişinin "ateşli silah yaralanması" sonucu ölü bulunduğunun bildirilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aynı gün kayıp olduğu iddiasıyla avukatının başsavcılığa yaptığı başvuru üzerine Uygun'un bulunması için sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı alındığı bildirilen açıklamada, kararın Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip Büro Amirliğine gönderildiği, inceleme sonucu Uygun'un cep telefonunun son baz bilgisinin tespit edildiği, aynı gün saat 18.15 sıralarında da cesedine avukatı aracılığıyla ulaşıldığı aktarıldı.

Başsavcılıkça olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri yapıldığı, olay yerindeki cep telefonu, tabanca, boş kovan ve 6 fişeğin muhafaza altına alındığı kaydedilen açıklamada, Uygun ile cesede ulaşan 9 kişinin el svaplarının aldırıldığı, kriminal incelemede sadece Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlandığı ifade edildi.

Gülay Uygun'un cep telefonu imajının Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde inceleme ve raporlama işlemlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada, olay yerinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 7,65 mm tabanca ile kovanın incelendiği ve kovanın bu tabancayla atıldığının belirlendiğine, tabancada yapılan parmak izi çalışmasında ise mukayeseye elverişli parmak izi tespit edilemediğine yer verildi.

Uygun'un HTS kayıtlarının temini için BTK'ye yazılan müzekkerenin yanıtlanmasından sonra gerekli inceleme ve analizlerin yapılacağı belirtilen açıklamada, otopsi işlemleri sırasında Uygun'dan alınan kan örneği ile olay yerinden temin edilen bulgu ve materyallerde mukayeseli inceleme yapılması yönünde talimat verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ölü muayenesi ve otopsi neticesinde Uygun'un kafa sağ temporal üst bölgede giriş ve oblik seyirle sol temporal bölgede çıkış olmak üzere tek bir ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkışının tespit edildiği kaydedilerek, biyolojik ve kimyasal incelemelerin tamamlanmasından sonra ayrıntılı olarak tanzim edilecek otopsi raporunun başsavcılığa gönderileceği belirtildi.

Olay yerinde ele geçirilen iki sayfalık intihar mektubu olarak değerlendirilen not aslının alındığı, parmak izi incelemesinden sonra yazılanların Uygun'un el ürünü olup olmadığı yönünde kriminal inceleme yapılması talimatı verildiği ve incelemelerin devam ettiği kaydedilen açıklamada, Uygun'un olay günü saat 08.56'da evinden çıkarak bir taksiye binmesi nedeniyle çevre binalarda kamera görüntüsü çalışması yaptırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2 şahsın da Cumhuriyet Başsavcılığımıza ifadeleri alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak, hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir." denildi.