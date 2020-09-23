Validen karantinaya uymayanlara 'tazminat davası' uyarısı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs denetimlerine katıldı. İlk olarak yüz yüze eğitimin başladığı İzzet Baysal Ortaokulu'nda yapılan denetimlere katılan Vali Ümit, öğrencilerle sohbet etti. Aldıkları tedbirlerden bahseden Vali Ümit, öğrencileri de önlemlere dikkat etmesi konusunda uyardı. Okuldaki denetlemelerin ardından Bolu'nun işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmeleri denetleyen Vali Ümit, burada da vatandaşlarla da sohbet etti.

İYİLEŞEN SAYISI HASTA SAYISINDAN FAZLA

Denetlemeler sırasında açıklamalarda bulunan Vali Ümit, Bolu'da son günlerde iyileşen vatandaşların hasta sayılarından daha fazla olduğunu belirterek, "Hasta olan vatandaşlarımızın sayısı 1 Haziran tarihinde daha azken şu an yüzdelik olarak daha fazla görünüyor. Bugün itibariyle 676 ekip, 2 bin 388 personelle beraber kontrollü sosyal hayat çerçevesinde hayatın olduğu her yerde olmaya ve görmeye gayret ediyoruz. Ama vatandaşlarımız da aynı duyarlılıkla gerek maskelerin takılması gerekse mesafeye uyulması, dezenfektanların yerinde olması fevkalade güzel. Bu şekilde giderse biz kısa sürede salgını daha da etkili bir şekilde kontrol altına almış olacağız. Ama maalesef bugün itibariyle bine yakın izole vatandaşımız var. Toplam test sayımız 50 bini geçti. Bizi mutlu eden en önemli sebeplerden birisi iyileşenlerin sayısı son günlerde pozitif vakaların sayısını geçmeye başladı. Fakat hala virüsün direnmesi devam ediyor" dedi.

'HASTA OLAN BİRİNDEN OLUMSUZ ETKİLENENLER TAZMİNAT DAVASI AÇABİLECEK'

Ahmet Ümit, izolasyona tabi vatandaşların karantina kurallarına uymaması ile ilgili de konuştu. Yakalanan hastaların yurtlara yerleştirilerek masraflarını karşılamayacaklarını dile getiren Vali Ümit, "Bugüne kadar 2 bin 500 kişiye 2 milyon 205 bin lira maske cezası kesmişiz. Bunun ötesinde, izolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası açılması mümkün. Hukuki olarak hak aranması mümkün. Olayın o tarafı da göz ardı edilmemesi lazım" diye konuştu.