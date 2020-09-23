Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak
Yarın (24 Eylül) saat 14'te Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
|23 Eylül 2020 17:04
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