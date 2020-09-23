33 gün sonra mesai arkadaşlarının alkışları ile yoğun bakımdan çıktı
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sekreter olarak çalışırken, Korona Virüse yakalanan şahıs 33 gün boyunca entübe olarak tedavi gördüğü yoğun bakım servisinden mesai arkadaşlarının alkışları arasında çıktı.
|23 Eylül 2020 17:15
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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sekreter olarak çalışırken, Korona Virüse yakalanan şahıs 33 gün boyunca entübe olarak tedavi gördüğü yoğun bakım servisinden mesai arkadaşlarının alkışları arasında çıktı.
Hastanede sekreter olarak çalışan 45 yaşındaki Kemal Kaynar, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavisi devam eden Kaynar, doktorların uyguladığı tedavi sonucu 33 gün sonra çıktı. Yoğun bakımdan sedye ile çıkışında Kaynar, doktorların ve mesai arkadaşlarının alkışları ile normal servise alındı.
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