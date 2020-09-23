Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı
|23 Eylül 2020 17:32
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, belediye otobüsünde maske takmama sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada yolcuyu bıçaklayan şoför tutuklandı.
İstanbul Caddesi'nde dün yaşanan bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan sürücü İzzet Ç'nin (42) Osmangazi Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İzzet Ç, çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
- Olay
Dün, 17/D numaralı Demirtaş-Heykel hattında sefer yapan 16 JJK 91 plakalı otobüsün şoförü İzzet Ç. (42), yolcu almak için İstanbul Caddesi'ndeki bir durakta durmuştu. Otobüse binmek isteyen Savaş B'nin (30) maskesiz olduğunu fark eden sürücü kapıyı açmamıştı. Savaş B'nin maske takması üzerine kapıyı açan sürücü ile yolcu arasında tartışma çıkmıştı. Savaş B'nin tokat attığı İzzet Ç, telefonla polisi arayıp otobüsteki kişileri tahliye etmişti. Daha sonra Savaş B'nin elindeki "kelebek" tabir edilen bıçağı gören İzzet Ç, çantasından çıkardığı bıçakla Savaş B'yi yaralamıştı.
Bu arada, İzzet Ç. hakkında Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği AŞ (BURULAŞ) tarafından da idari soruşturma başlatılmıştı.
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