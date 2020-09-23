1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, belediye otobüsünde maske takmama sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada yolcuyu bıçaklayan şoför tutuklandı.
 23 Eylül 2020 17:32
+Aa- Yazdır
Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, belediye otobüsünde maske takmama sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada yolcuyu bıçaklayan şoför tutuklandı.

İstanbul Caddesi'nde dün yaşanan bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan sürücü İzzet Ç'nin (42) Osmangazi Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İzzet Ç, çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

- Olay

Dün, 17/D numaralı Demirtaş-Heykel hattında sefer yapan 16 JJK 91 plakalı otobüsün şoförü İzzet Ç. (42), yolcu almak için İstanbul Caddesi'ndeki bir durakta durmuştu. Otobüse binmek isteyen Savaş B'nin (30) maskesiz olduğunu fark eden sürücü kapıyı açmamıştı. Savaş B'nin maske takması üzerine kapıyı açan sürücü ile yolcu arasında tartışma çıkmıştı. Savaş B'nin tokat attığı İzzet Ç, telefonla polisi arayıp otobüsteki kişileri tahliye etmişti. Daha sonra Savaş B'nin elindeki "kelebek" tabir edilen bıçağı gören İzzet Ç, çantasından çıkardığı bıçakla Savaş B'yi yaralamıştı.

Bu arada, İzzet Ç. hakkında Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği AŞ (BURULAŞ) tarafından da idari soruşturma başlatılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına girdi
23 Eylül 2020 18:53		 Sağlık çalışanlarına saldırıda yeni fotoğraflar ortaya çıktı
23 Eylül 2020 18:35
Selahattin Demirtaş'a Başsavcı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava
23 Eylül 2020 18:29		 Başkentte sağlık çalışanlarına saldırıda 2 kişiye tutuklama talebi
23 Eylül 2020 17:46
Bu mesaja sakın inanmayın
23 Eylül 2020 17:43		 Antalya'da mal canın yongası dedirten görüntüler
23 Eylül 2020 17:23
15 yıl sonra aydınlatıldı: Arkadaşları öldürüp yakmış
23 Eylül 2020 15:26		 Genç annenin son cümlesi 'Bu cehennem bitse artık' olmuş
23 Eylül 2020 15:12
Maskesiz kuryeden polise tehdit: Bana teşkilatın numarasını gönderin!
23 Eylül 2020 14:30		 Halil Sezai'nin tutuklanmasına avukatından itiraz
23 Eylül 2020 14:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - ODÜ'de 3 fakülte hariç uzaktan eğitim yapılacak18:53 - Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına girdi18:45 - Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet18:38 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi18:35 - Sağlık çalışanlarına saldırıda yeni fotoğraflar ortaya çıktı18:31 - Yoğun bakımda yaşlıların yerine gençler geliyor
18:29 - Selahattin Demirtaş'a Başsavcı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava18:23 - Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni ipek yolu açıklaması18:17 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:02 - Heyeti gören vatandaş maske taktı17:50 - Çeyrek altın 751 TL'ye geriledi17:46 - Başkentte sağlık çalışanlarına saldırıda 2 kişiye tutuklama talebi
17:43 - Bu mesaja sakın inanmayın17:32 - Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı17:29 - Dolar, 7,7 TL sınırını aştı. Altın ve gümüş ise düştü17:23 - Antalya'da mal canın yongası dedirten görüntüler17:18 - HES kodu yeni geçim kaynağı oldu
17:15 - 33 gün sonra mesai arkadaşlarının alkışları ile yoğun bakımdan çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Maskesiz kuryeden polise tehdit: Bana teşkilatın numarasını gönderin!
MEB'den EBA açıklaması... Siber saldırıya uğradık
Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su bükücü 1
yavuz bingöl 4
salgın yönetilemiyor fırtına kapıda 1
21.09.2020 rıdvan dilmen'in yapacağı konuşma 1
27.09.2020 konyaspor vs beşiktaş maçı 1
Hali sabıka irca 2
güç kalkanı 1
tebular 1
Oğuz Atay 1
GÜMÜŞ 1
SON İLANLAR
Bozköy Belediyesi İşçi Alacak
Pertek Sosyal Hizmet Merkezi İşçi Alacak
Birleşik Krallık Hükümeti burs duyurusu
İslamabad COMSATS Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı
Merkez Bankası 30 güvenlik görevlisi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam