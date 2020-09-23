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Bu mesaja sakın inanmayın

Dolandırıcılar, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz" yazılı SMS gönderip link vererek, vatandaşları tuzaklarına düşürüyor
 23 Eylül 2020 17:43
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Bu mesaja sakın inanmayın

Dolandırıcılar, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz" yazılı SMS gönderip link vererek, vatandaşları tuzaklarına düşürüyor

Dolandırıcılar tarafından bugün vatandaşların cep telefonuna, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz" yazılı SMS gönderilip, link verildi. Bu SMS'in vatandaşları dolandırmak için atıldığı, vatandaşların linke tıklaması halinde bütün hesaplarının ele geçirilerek içinin boşaltıldığı belirlendi.

Ayrıca sağlık müdürlüğü yetkilileri bakanlığın sadece vatandaşların sağlık problemleriyle ilgilendiğini, Türkiye'de yardım yapacak kurumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri olduğunu belirtti.

Ayrıca, dolandırıcıların diğer dolandırıcıları da saf dışı bırakmak için 'diğer sitelere itibar etmeyin' diye uyarması da dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
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