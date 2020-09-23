1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Selahattin Demirtaş'a Başsavcı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, tehdit, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlamasıyla dava açtı
 23 Eylül 2020 18:29
+Aa- Yazdır
Selahattin Demirtaş'a Başsavcı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava

Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocamanı terör örgütü üyelerine hedef gösterdiği iddiasıyla dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, twitter hesabından yayınlanan savunmasında kullandığı ifadelerle Başsavcı Kocamanı tehdit ettiği belirtildi. Demirtaşın tehdit, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlamasıyla 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianamede AİHM uygulamalarında, İfadenin içeriğinde şiddet çağrısı, nefret söylemi, ifade sahibinin terörle ilgisi, tanınmışlık düzeyi, toplumu etkileme gücü, ifadede kullanılan aracın etki ve yayılma niteliği, ifadede kullanılan yöntemin etkinliği ve geniş kitlelere ulaşma yeteneğinin dikkate alınması gerektiği vurgusu yapıldı.

İddianamede, Demirtaşın bir siyasi parti başkanı olarak terör örgütü üyeliği suçu kapsamında da yargılandığı, kamuoyu tarafından takip edilen yargılaması sırasında söylem ve paylaşımlarının geniş halk kesimlerine etki ve yayılma niteliği taşıdığı belirtildi. Demirtaşın eyleminin bir savunma metni içerisinde dahi olsa, terörle mücadelede etkin görev yapmakta olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşarak, kamu görevlisini örgüt mensuplarına hedef gösterme amacı taşıdığı belirtilen iddianamede, paylaşımın mağdur Yüksel Kocamanı tehdit niteliği gösterdiği ifade edildi.

Demirtaş'ın suçlamaya konu eylemini var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak, bir terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde müştekinin vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit ettiği belirtilen iddianamede, kamu görevlisi olarak terörle mücadelede görev almış müştekinin açık kimliğini paylaşarak terör örgütlerine hedef gösterdiği belirtildi. Demirtaş hakkında bu kapsamda 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama yapılması talep edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına girdi
23 Eylül 2020 18:53		 Sağlık çalışanlarına saldırıda yeni fotoğraflar ortaya çıktı
23 Eylül 2020 18:35
Başkentte sağlık çalışanlarına saldırıda 2 kişiye tutuklama talebi
23 Eylül 2020 17:46		 Bu mesaja sakın inanmayın
23 Eylül 2020 17:43
Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı
23 Eylül 2020 17:32		 Antalya'da mal canın yongası dedirten görüntüler
23 Eylül 2020 17:23
15 yıl sonra aydınlatıldı: Arkadaşları öldürüp yakmış
23 Eylül 2020 15:26		 Genç annenin son cümlesi 'Bu cehennem bitse artık' olmuş
23 Eylül 2020 15:12
Maskesiz kuryeden polise tehdit: Bana teşkilatın numarasını gönderin!
23 Eylül 2020 14:30		 Halil Sezai'nin tutuklanmasına avukatından itiraz
23 Eylül 2020 14:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - ODÜ'de 3 fakülte hariç uzaktan eğitim yapılacak18:53 - Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına girdi18:45 - Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet18:38 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi18:35 - Sağlık çalışanlarına saldırıda yeni fotoğraflar ortaya çıktı18:31 - Yoğun bakımda yaşlıların yerine gençler geliyor
18:29 - Selahattin Demirtaş'a Başsavcı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava18:23 - Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni ipek yolu açıklaması18:17 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:02 - Heyeti gören vatandaş maske taktı17:50 - Çeyrek altın 751 TL'ye geriledi17:46 - Başkentte sağlık çalışanlarına saldırıda 2 kişiye tutuklama talebi
17:43 - Bu mesaja sakın inanmayın17:32 - Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı17:29 - Dolar, 7,7 TL sınırını aştı. Altın ve gümüş ise düştü17:23 - Antalya'da mal canın yongası dedirten görüntüler17:18 - HES kodu yeni geçim kaynağı oldu
17:15 - 33 gün sonra mesai arkadaşlarının alkışları ile yoğun bakımdan çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
Altın fiyatları neden düşüyor?
TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Maskesiz kuryeden polise tehdit: Bana teşkilatın numarasını gönderin!
MEB'den EBA açıklaması... Siber saldırıya uğradık
Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
Rektöre, lüks makam aracı kiralandı, en ucuzunu kiraladık dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
papanın katırı 3
Hali sabıka irca 2
covid 19 pozitif olan sunucunun hes kodu alabilmesi 1
ömer abdi tuncer 1
tape face 1
masterchef 1
evlenemeyen kızlar 2
paletten koltuk takımı 1
21.09.2020 rıdvan dilmen'in yapacağı konuşma 1
Oğuz Atay 1
SON İLANLAR
Bozköy Belediyesi İşçi Alacak
Pertek Sosyal Hizmet Merkezi İşçi Alacak
Birleşik Krallık Hükümeti burs duyurusu
İslamabad COMSATS Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı
Merkez Bankası 30 güvenlik görevlisi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam