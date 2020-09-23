ODÜ'de 3 fakülte hariç uzaktan eğitim yapılacak
|23 Eylül 2020 18:58
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Ordu Üniversitesi'nde (ODÜ), 2020-2021 yılı eğitim-öğretim döneminin ilk yarısının 3 fakülte hariç diğer fakültelerin derslerinin uzaktan eğitim ile yapılmasına karar verildi.
ODÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 pandemisinin geldiği son durum, öğrencilerin seyahat, konaklama, sosyal koşullar ve sürdürülebilir eğitim öğretim süreçlerini etkileyecek faktörler, bu faktörlerin salgının yayılması ve bulaşma riskinin artması üzerindeki etkisi detaylı olarak değerlendirildiği belirtildi.
Buna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılında ODÜ Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik Bölümü) ile Eğitim Fakültesinin Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürüttüğü uygulama dersleri hariç olmak üzere diğer tüm akademik birimlerde teorik ve uygulamalı derslerin eş zamanlı olarak uzaktan eğitim ile yapılmasına karar verildiği açıklandı.
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