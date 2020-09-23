Vaka sayısı 1700'ün üstünde seyrediyor
|23 Eylül 2020 19:00
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Sağlık Bakanlığı 23 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte, 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1561 oldu.
Son 24 saatte, 1027 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 270 bin 723'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Ağır hasta sayımız bugün 1.561'e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım. ' ifadelerini kullandı.
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