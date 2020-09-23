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FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yargılandığı davada beraat eden ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yargılanan ByLock kullanıcısı eski polis memuru, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 23 Eylül 2020 19:18
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FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yargılandığı davada beraat eden ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden yargılanan ByLock kullanıcısı eski polis memuru, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada beraat eden eski polis F.G, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılandı.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık F.G. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, FETÖ yapılanması hakkında itiraflarda bulunan gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijital materyallerde sanığın, emniyet teşkilatındaki FETÖ yapılanmasında "EA", "örgüt benim örgütüm diyen bazı zaafları olan polis memurları" olarak nitelendirilen örgüt üyeleri arasında olduğunu belirtti.

Tanık beyanlarında sanığın 2013 yılı ocak ve şubat aylarında tanıklarla birlikte sohbetlere katıldığı ve silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediğinin tespit edildiğini aktaran cumhuriyet savcısı, Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin sanık hakkında verdiği beraat kararının kaldırılarak sanığın tutuklanmasını talep etti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık F.G. ise beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık F.G'yi silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Anadolu Ajansı
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