Taksim Meydanı projesi halk oylamasına sunulacak
|23 Eylül 2020 19:38
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı için başlatılan kentsel tasarım yarışması sonuçlandı. Taksim Meydanı için İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen tasarım yarışmasında 146 başvuru yapıldı. Üç tasarım eşdeğer ödülü kazanırken, beş tasarıma da mansiyon ödülü verildi.
Taksim'de uygulanacak projenin, İstanbulluların oylarıyla eşdeğer tasarımlar arasından belirleneceği belirtildi. Yaklaşık altı aylık bir hazırlık süreci sonunda, 2 Mart 2020'de ilan edilen Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve çevresini de kapsayan yarışma, uluslararası ve iki kademeli olarak düzenlendi. Yarışmanın asli jürisinde Zeynep Ahunbay, İpek Akpınar Aksugür, Arman Akdoğan, Can Kubin, Arzu Nuhoğlu, Kerem Piker gibi isimlerle, yabancı jüri üyesi olarak Manuel de Rivero ve Rainer Schmidt yer aldı.
146 BAŞVURU YAPILDI
Yarışmanın birinci kademesi için 72 yerli, 48 yabancı ve 26 karma ekip olmak üzere, toplam 146 başvuru yapıldı. Birinci kademe sonrası jüri tavsiyelerine uyarak projelerini geliştiren 20 ekip, ikinci kademede jüri tarafından yeniden değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda projelerden beşi mansiyon, üçü de eşdeğer ödülüne layık görüldü. Üç eşdeğer proje; birinci, ikinci ve üçüncü derecelendirmesi için, önümüzdeki günlerde halk oylamasına sunulacak. Oylamaya katılmak isteyenler TC kimlik numaralarıyla oy kullanabilecek. Taksim Kentsel Tasarım Yarışması'nın kolokyum ve ödül töreni, 26 Eylül 2020 Cumartesi günü dijital ortamda yapılacak.
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