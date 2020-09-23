Mera Çayı'na atık yağ bırakan firmaya ceza kesildi
Ankara Mera Çayı'na atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya, 2 milyon 212 bin lira ceza kesildi ve faaliyeti durduruldu.
|23 Eylül 2020 19:42
|+Aa- Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Mera Çayı'ndaki kirliliğin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen inceleme ve analizler neticesinde, çaya atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya 2 milyon 212 bin lira ceza uygulanmış ve firmanın faaliyeti durdurulmuştur." bilgisi verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|UMKE, Dünya Sağlık Örgütünden kabul belgesi aldı
23 Eylül 2020 19:57
|Diyarbakır'da 106 kişi KYK yurduna yerleştirildi
23 Eylül 2020 19:49
|Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
23 Eylül 2020 18:38
|Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek
23 Eylül 2020 14:59
|Bir ilde daha memurların mesai saatleri düzenlendi
23 Eylül 2020 14:46
|Kadına şiddeti önlemede kullanılacak modül 18 pilot ilde uygulamada
23 Eylül 2020 14:17
|TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
23 Eylül 2020 13:55
|Bu ilde testi pozitif çıkanlar gönüllü olarak yurtta kalabilecek
23 Eylül 2020 13:25
|İzmir'de 15 yıl önce kaybolan kişi cinayete kurban gitmiş
23 Eylül 2020 12:11
|2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli sınav faaliyet takvimi belirlendi
23 Eylül 2020 12:08