Depreme Hasan Dağı'ndaki aktif volkan mı neden oldu?
|23 Eylül 2020 19:48
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NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener ve ekibi, 20 Eylül'de 5.1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Bor ilçesine bağlı Obruk Köyü'nde incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Şener, bölgede bulunan Hasan Dağı'nın aktif bir volkan olduğunu belirterek, depreme neden olup olmayacağı konusunda araştırmalar yaptıklarını söyledi.
Ekibiyle birlikte Bor ilçesine bağlı Obruk Köyü'nde incelemelerde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şener, 20 Eylül'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 41 artçı sarsıntının meydana geldiğini aktardı.
DAĞ DURDUĞU SÜRECE GAZ ÇIKACAK
Bölgedeki Hasan Dağı'nın aktif bir volkan olduğunu ve depremde etkisi olup olmadığını araştırdıklarını dile getiren Şener, şunları söyledi
Hasan Dağı'nın en son patladığı tarih, Çatalhöyükte yapılan arkeolij kazılarda insanlar tarafından çizilmiş duvar resimlerinde kayıtlı. M.Ö. 6500 yılı. Dolayısıyla biz 10 bin senede volkanik faaliyet olduğu zaman aktif volkan diyoruz dolayısıyla Hasan Dağı da bu bağlamda aktif bir volkan. Şu an uykuda ama 5.1 büyüklüğündeki depremin Hasan Dağı volkanizmasını etkileyeceği konusunda konuşmak çok iddialı bir konu olur. Burada incelemeler yapacağız. Sosyal medyada çıkan gaz çıkışı videoları var. Hasan Dağı'nın kraterine yakın. Aşağı yukarı 3 bin metre yükseklikte. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yapmış olduğu çalışmalarda o gazların bütün kimyasallarını araştırmış durumda. Hasan Dağı durduğu sürece o gazlar oradan çıkacak. Korkulacak bir şey yok hafif bir deprem. Yörede de fazla hasar ve can kaybı yok. Jeolojik incelemeler yapacağız.Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi
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