UMKE, Dünya Sağlık Örgütünden kabul belgesi aldı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verifikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak kabul belgesini aldı.

Dünya üzerinde birçok afet ve doğa olayına yardıma giden Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal kurtarma Ekipleri (UMKE), Dünya Sağlık Örgütünün verifikasyon sürecini tamamladı. Bu tamamlanan aşama ile birlikte Türkiye dünya üzerinde afet yardımlarına gidebileceğini ve başarılı işler başarabileceğini kanıtladı. UMKE, Dünya Sağlık Örgütü (DSÜ) tarafından düzenlenen törenle kabul belgesini aldı. Tören DSÖ ofisinde DSÖ-EMT oluşumu Başkanı Flavio Salio, DSÖ Türkiye Ofisi ve İstanbul Ofisi Başkanı Dr Irshad Shaikh, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut ve UMKE personeli katılımıyla gerçekleşti.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan DSÖ Türkiye Ofisi ve İstanbul Ofisi Başkanı Dr Irshad Shaikh, "Bu verifikasyon Sağlık Bakanlığının kendi liderliğinin göstermiş olduğu bir inisiyatifin sonucu ve Sağlık Bakanlığının bu durumdaki kararlılığının bir göstergesi ve hem Dünya Sağlık Örgütünün bölgesel ekibi için önemli hem de Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütünün birbirine paralel olduğunun da bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Dünyada kurtarma ekiplerinin arasında sayılı ekiplerdeniz"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr Semih Korkut ise, "Ulusal Medikal kurtarma Ekipleri, 2004 yılında kuruldu. 2005 yılında uluslararası ilk kampını yaptı. UMKE'ye neden ihtiyaç oldu? Anadolu her zaman afetler depremler yaşamış bir yer. Burada medikal ekiplere ihtiyaç olduğunu gördük. Tabi ki bizim deneyimli ekiplerimiz var. Ama eğitim almış, alanda kurtarma yapacak ekiplere ihtiyacımız vardı. Bu arada eğitim insan sayısı sürekli arttı. Yurtdışına gittiler arkadaşlarımız kendini geliştirdi. 2016 yılında Dünya sağlık Örgütüne başvurdu. 4 yıllık emeğin sonucunda bu hafta yurt dışından gelen misafirlerimiz bizim artık örnek bir kurtarma ekibimizin olduğuna karar verdiler. Dünyada kurtarma ekiplerinin arasında sayılı ekiplerdeniz" şeklinde konuştu.