Valilikten polise yapılan saldırıya ilişkin açıklama
|23 Eylül 2020 20:48
|+Aa- Yazdır
Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri tarafından Saraçlar Caddesi üzerinde maske takmayan iki şahsın durdurulduğu belirtilen açıklamada, şahısların maske takmamakta ısrar ettikleri ve kimliklerini beyan etmedikleri ifade edildi.
POLİS MERKEZİNE GİTMEK İSTEMEDİLER
Şahısların kimlik tespiti için polis merkezine götürülmek istedikleri esnada polis ekiplerine mukavemette bulundukları anlatılan açıklamada, kademeli olarak güç kullanıp şahısların etkisiz hale getirildiği ve çıkan arbede esnasında iki polis memurunun yaralandığı vurgulandı.
HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Polis merkezine götürülen şahısların yapılan kimlik kontrollerinde B.A. ve A.I. isimli ağabey ve kardeş olduklarının tespit edildiği, şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla haklarında "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem başlatıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.
OLAY BÜTÜN YÖNLERİYLE ELE ALINACAK
Ayrıca, şahıslar hakkında maske takmadıkları ve kimlik beyan etmedikleri için gerekli idari işle
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara Keçiören'deki sağlık çalışanlarına saldırıda 2 tutuklama
23 Eylül 2020 20:20
|Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına girdi
23 Eylül 2020 18:53
|Sağlık çalışanlarına saldırıda yeni fotoğraflar ortaya çıktı
23 Eylül 2020 18:35
|Selahattin Demirtaş'a Başsavcı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava
23 Eylül 2020 18:29
|Bu mesaja sakın inanmayın
23 Eylül 2020 17:43
|Maske tartışmasında yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı
23 Eylül 2020 17:32
|Antalya'da mal canın yongası dedirten görüntüler
23 Eylül 2020 17:23
|15 yıl sonra aydınlatıldı: Arkadaşları öldürüp yakmış
23 Eylül 2020 15:26
|Genç annenin son cümlesi 'Bu cehennem bitse artık' olmuş
23 Eylül 2020 15:12
|Maskesiz kuryeden polise tehdit: Bana teşkilatın numarasını gönderin!
23 Eylül 2020 14:30