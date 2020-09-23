Valilikten polise yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri tarafından Saraçlar Caddesi üzerinde maske takmayan iki şahsın durdurulduğu belirtilen açıklamada, şahısların maske takmamakta ısrar ettikleri ve kimliklerini beyan etmedikleri ifade edildi.

POLİS MERKEZİNE GİTMEK İSTEMEDİLER

Şahısların kimlik tespiti için polis merkezine götürülmek istedikleri esnada polis ekiplerine mukavemette bulundukları anlatılan açıklamada, kademeli olarak güç kullanıp şahısların etkisiz hale getirildiği ve çıkan arbede esnasında iki polis memurunun yaralandığı vurgulandı.

HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Polis merkezine götürülen şahısların yapılan kimlik kontrollerinde B.A. ve A.I. isimli ağabey ve kardeş olduklarının tespit edildiği, şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla haklarında "görevli memura mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından işlem başlatıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

OLAY BÜTÜN YÖNLERİYLE ELE ALINACAK

Ayrıca, şahıslar hakkında maske takmadıkları ve kimlik beyan etmedikleri için gerekli idari işle