Suyu boşaltılan göletten kafatasları ve kemikler çıktı
|23 Eylül 2020 21:03
|+Aa- Yazdır
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, suyu boşaltılan bir göletten 4 kafatası ile çok sayıda kemik çıktı.
Biga'ya bağlı Akyaprak köyündeki sulama amaçlı kullanılan gölette pompa arızası meydana geldi. Arızanın giderilmesi için göletin suyunun boşaltılmasına karar verildi.
Bunun üzerine suyun büyük bölümünün boşaltıldığı göletin zemininde 4 kafatası ile çok sayıda kemik olduğu görüldü.
Çevrede hayvan otlatan çobanların durumu fark etmesi üzerine köy muhtarı Rıdvan Yaşar jandarmaya bilgi verdi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından toplanan 4 kafatası ve kemikler, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Köy muhtarı Yaşar, bölgede eski bir yerleşim yeri ve mezarlık bulunduğunu tahmin ettiklerini, bu kemiklerin su altında kalan mezarlıktan çıkmış olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Rıdvan Yaşar, arızanın giderilmesi için göletteki suyun tamamının boşaltılarak, başka kemik bulunup bulunmadığının araştırılacağını da sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akdağ'daki 'izole tatil' ziyaretçi sayısını ikiye katladı
23 Eylül 2020 22:01
|Taksim Meydanı projesi halk oylamasına sunulacak
23 Eylül 2020 19:38
|Heyeti gören vatandaş maske taktı
23 Eylül 2020 18:02
|33 gün sonra mesai arkadaşlarının alkışları ile yoğun bakımdan çıktı
23 Eylül 2020 17:15
|Validen karantinaya uymayanlara 'tazminat davası' uyarısı
23 Eylül 2020 16:55
|İzmir Valisi: Geçen haftaya göre vaka sayısında 3'te 1 düşüş var
23 Eylül 2020 16:51
|Vali uyardı: Evde kalmayan pozitif vakalara acımayacağız
23 Eylül 2020 15:53
|Bu ilde sağlık çalışanları toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak
23 Eylül 2020 15:21
|Sivas Valisinden 'atışma' açıklaması: İki tarafta kazandı
23 Eylül 2020 14:32
|Gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektiler
23 Eylül 2020 14:28