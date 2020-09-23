Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın acı günü
|23 Eylül 2020 21:10
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın hayatını kaybeden kayınpederi Derviş Tarakçı (85) memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Aslen Ayaklıcaoluk Mahallesi'nden olan Mustafa Tarakçı'nın oğlu Mithat Tarakçı'nın ağabeyi, Mehmet Tarakçı'nın babası ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kayınpederi 85 yaşındaki Derviş Tarakçı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tarakçı için Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenledi.
Cenazeye Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası helallik alınmasının ardından Derviş Tarakçı son yolculuğuna uğurlandı.
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