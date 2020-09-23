Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplantıda hasat sonrası hububat gelişmelerini, salgın dönemi tedbirlerimizi, gıda ve tarım ürünleri fiyatlarını ve çiğ süt tavsiye fiyatlarını değerlendirdik." dedi.
|23 Eylül 2020 21:22
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gıda Komitesi toplantısında hasat sonrası hububat gelişmelerini, salgın dönemi tedbirlerini, gıda ve tarım ürünleri fiyatları ile çiğ süt tavsiye fiyatını değerlendirdiklerini bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından, Gıda Komitesi toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Toplantının, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla yapıldığı bilgisini veren Pakdemirli, "Gıda Komitesi toplantımızda, hasat sonrası hububat gelişmelerini, salgın dönemi tedbirlerimizi, gıda ve tarım ürünleri fiyatlarını ve çiğ süt tavsiye fiyatlarını değerlendirdik." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu Üyesinden sigara içenlere maske uyarısı
23 Eylül 2020 21:33
|TDK'den Sivas Belediyesine ödül
23 Eylül 2020 21:11
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
23 Eylül 2020 20:32
|MEB'den uzaktan eğitimdeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama
23 Eylül 2020 20:08
|İYİ Parti'den 'oy verilmeyecekler' listesine 3 gün sonra yalanlama
23 Eylül 2020 20:00
|Vaka sayısı 1700'ün üstünde seyrediyor
23 Eylül 2020 19:00
|Bakan Karaismailoğlu'ndan yeni ipek yolu açıklaması
23 Eylül 2020 18:23
|Koronavirüsü atlatan Binali Yıldırım ve eşi Şanlıurfa'da fıstık hasadına katıldı
23 Eylül 2020 17:11
|Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
23 Eylül 2020 15:07
|Temel Karamollaoğlu: Bu dönemde hastaneleri daha sıkı koruyun
23 Eylül 2020 14:09