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Rusya vergi bilgilerini Türkiye ile paylaşacak

Rusya Federal Vergi Servisi, vergi bilgilerinin karşılıklı olarak otomatik bir şekilde paylaşıldığı ülkelere Türkiye'yi de dahil etmeye hazırlanıyor.
 23 Eylül 2020 21:28
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Rusya vergi bilgilerini Türkiye ile paylaşacak

Rusya Federal Vergi Servisi tarafından hazırlanan ve mevcut tüzükte değişiklikleri öngören tasarıya göre, Rusya ile vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaşacağı ülkelerin listesinde güncelleme yapılacak.

Tasarıda, Rusya'nın vergi bilgilerinin otomatik olarak paylaştığı ülkeler listesine Türkiye ve Nijerya'nın eklenmesi talep edildi.

Rusya, 2018 itibarıyla yabancı vergi makamlarına vergi mükellefleri hakkında Rus finans kurumlarından alınan verileri sağlıyor. Buna karşılık Rusya Federal Vergi Servisi de Rus vatandaşlarının yabancı hesapları hakkında bilgi alıyor.

Söz konusu veri alışverişiyle vergi kaçakçılığına karşı mücadele amaçlanıyor.
Anadolu Ajansı
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