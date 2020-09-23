Bilim Kurulu Üyesinden sigara içenlere maske uyarısı
|23 Eylül 2020 21:33
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son günlerde tırmanışa geçen corona virüsüyle ilgili halka uyarıda bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı;
*Sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar.
*Birlikte sigara içme kültürü yaygın. Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor.
*Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu.
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