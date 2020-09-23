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Bilim Kurulu Üyesinden sigara içenlere maske uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sigara içenlerle ilgili önemli bir uyarı geldi. Özlü, "Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar" dedi.
 23 Eylül 2020 21:33
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Bilim Kurulu Üyesinden sigara içenlere maske uyarısı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son günlerde tırmanışa geçen corona virüsüyle ilgili halka uyarıda bulunan Özlü, şu ifadeleri kullandı;

*Sigara içilmesi virüsün yayılmasını kolaylaştırıyor. Sigara kullananlar ya maskeyi usulüne uygun takmıyor veya sigara içmek için sık sık maskelerini çıkarıyorlar. Böylece kolayca bulaştırıyor veya virüsü kapıyorlar.

*Birlikte sigara içme kültürü yaygın. Dış mekanda, kafe ve restoranların açık alanlarında, işyerlerinde molalarda insanlar karşılıklı sigara içip sohbet ederken birbirlerini enfekte edebiliyor. Dumanı üflerken virüsü daha uzak mesafeye yayabiliyor.

*Pandemi döneminde sigara içilmesi korunmayı aksatıyor, içenler başta olmak üzere insanları tehlikeye atıyor. Bu dönemde sigaradan vazgeçmek en doğrusu.
Memurlar.Net
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