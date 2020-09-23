1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ISS, eski uydu parçasına çarpmamak için manevra yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Dünya yörüngesinde eski bir uydudan kalan metal parçasına çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı.
 23 Eylül 2020 21:51
+Aa- Yazdır
ISS, eski uydu parçasına çarpmamak için manevra yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), Dünya yörüngesinde eski bir uydudan kalan metal parçasına çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ISS yer kontrolörleri, yaklaşan cisme çarpmamak için Zvezda hizmet modülüne demirlemiş Rus Progress kargo mekiğinin motorunu ateşleyerek istasyonu yaklaşık 1300 metre yukarı hareket ettirdi.

Bu sırada istasyonda görevli Rus kozmonotlar Anatoli Ivanişin ve Ivan Vagner ile Amerikalı astronot Chris Cassidy, çarpma olasılığına karşı istasyonu terk etmek üzere Soyuz personel mekiğinin demirlediği noktanın yakınında bekledi.

Ivanişin, Vagner ve Cassidy, tehlikenin geçmesinin ardından görev yerlerine döndü.

İstasyonun bulunduğu yörüngede nesneler Dünya çevresinde saatte 28,2 kilometre hızla hareket ediyor. Bu hızda küçük bir metal parçasının dahi istasyona zarar verme ihtimali bulunuyor.

"Uzay çöpü" olarak adlandırılan parçalanmış uydulardan artakalan parçalar, yörüngedeki uzay faaliyetleri için ciddi risk oluşturuyor. Avrupa Uzay Ajansının (ESA) tahminlerine göre, Dünya yörüngesinde çapı 10 santimetreden geniş 129 milyon uydu parçası bulunuyor.

- ISS'te 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, astronot ve kozmonotlardan oluşan 3'erli ekipler halinde 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri gerçekleştiriliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizlili girişimci dijital okey masası geliştirdi
23 Eylül 2020 21:48		 Türkiye'nin 'NASA'sı Bursa'da açılıyor
23 Eylül 2020 10:25
İTÜ'nün güneş arabası Avrupa'dan dereceyle döndü
22 Eylül 2020 21:44		 NASA 2024'te Ay'a iki astronot göndermeyi planlıyor
22 Eylül 2020 21:42
Geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST'te Türkiye birincisi oldular
22 Eylül 2020 20:32		 Selçuk Bayraktar, Cezeri'yi anlattı
21 Eylül 2020 21:32
AppGallery ile her hafta 30 bin TL değerinde HUAWEI Mate Xs kazanma fırsatı
21 Eylül 2020 11:12		 TEKNOFEST kapsamındaki İHA yarışları tamamlandı
20 Eylül 2020 21:38
Yerli video konferans uygulaması ilk sınavdan geçti
20 Eylül 2020 11:50		 e-Devlet'te en çok bu hizmetler kullanıldı
20 Eylül 2020 11:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:01 - Akdağ'daki 'izole tatil' ziyaretçi sayısını ikiye katladı21:53 - Fethiye Belediye Başkanı, tatilcinin aracını tekmeledi21:51 - ISS, eski uydu parçasına çarpmamak için manevra yaptı21:48 - Denizlili girişimci dijital okey masası geliştirdi21:41 - Öğretmenleri öncülük etti, 26 öğrenci yeni tablete kavuştu21:33 - Bilim Kurulu Üyesinden sigara içenlere maske uyarısı
21:28 - Rusya vergi bilgilerini Türkiye ile paylaşacak21:22 - Gıda Komitesi üç bakanın katılımıyla toplandı21:11 - TDK'den Sivas Belediyesine ödül21:10 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın acı günü21:06 - İşçilerin sendika üyeliği nedeniyle istifaya zorlandığı iddiası21:04 - Devlet desteğiyle yılda 200 ton peynir üretiyor
21:03 - Suyu boşaltılan göletten kafatasları ve kemikler çıktı20:52 - Alman mahkemesinden 'ezan' kararı! Dini özgürlüktür20:48 - Valilikten polise yapılan saldırıya ilişkin açıklama20:45 - Marmaray'da aktarmalı ulaşım devam edecek20:38 - 'Biz piyade olalım ama toplum da destek olmalı' çağrısı
20:36 - Kovid-19 salgını aile içi rolleri de değiştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Altın fiyatları neden düşüyor?
Öğretmen, öğretmene kargoyla salatalık ve kaşar gönderdi!
TRT, Ersin Düzen'in maaşını açıkladı
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
MEB'den uzaktan eğitimdeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama
Rektörün oğul torpili mahkemelik oldu, Savcı görevden alınmasını istedi
Maskesiz kuryeden polise tehdit: Bana teşkilatın numarasını gönderin!
MEB'den EBA açıklaması... Siber saldırıya uğradık
Bakan Soylu: Kira yüzünden polisler İstanbul'a gitmek istemiyor
Şırnak'ta rüşvet operasyonunda 5 polis tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bunlar daha iyi günler 2
calypso 1
Tinyaba 1
Teşkilatın numarasını istemek 2
papaz balığı 1
traş mı tıraş mı karmaşası 2
Gusto 1
güç kalkanı 1
taylan antalyalı 2
tebular 1
SON İLANLAR
Bozköy Belediyesi İşçi Alacak
Pertek Sosyal Hizmet Merkezi İşçi Alacak
Birleşik Krallık Hükümeti burs duyurusu
İslamabad COMSATS Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Burs Programı
Merkez Bankası 30 güvenlik görevlisi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam