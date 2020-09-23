Fethiye Belediye Başkanı, tatilcinin aracını tekmeledi
|23 Eylül 2020 21:53
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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının bir tatilciyle tartıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, tatilci Çağlar Özbakır'ın otomobilinin yanında duran araçtan Fethiye Belediye Başkanı Karaca ile koruması iniyor. Başkan Karaca ve koruması, araçla ilerleyen Özbakır'ın arkasından bir süre koşuyor.
Daha sonra ışıklarda duran Özbakır'ın otomobilinin yanına araçla Karaca ile koruması yanaşıyor. Yine araçtan inen Karaca ve koruması, Özbakır'ın kapısına yaklaşıyor.
Görüntülerde, yaşanan tartışma, Karaca'nın otomobilin sağ tarafına gitmesi ve korumasıyla kendisinin çevredekilerce sakinleştiği anlar da yer alıyor.
- Olay
Kız arkadaşıyla ilçeye otomobille tatile gelen Çağlar Özbakır (30), 30 Ağustos'ta, trafikte Fethiye Belediye Başkanı ve koruması ile tartışmıştı. Özbakır, tartışma üzerine arkasından gelen Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendilerine hakaret ettikleri ve otomobiline zarar verdiklerini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.
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