Bakan Soylu: Paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında soruları cevapladı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

'GÜZEL HABERLE BAŞLAYALIM'

Bir güzel haberle başlayalım. 386. gün olması lazım. Diyarbakır annelerinde. Hakikaten Türkiye'de teröre karşı, dünyada teröre karşı ana yüreği kendi evlatlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bugün 17. aileyle Irak'ın Kuzeyinden getirdiğimiz Erkan Akkuş, inşallah yarın olacak. Gelmeden önce Cumhurbaşkanımızı aradım. Diyarbakır Ailelerinde böyle bir kavuşma olduğunu söyledim. Ve annesiyle konuştum. Tabi bu terör örgütüne karşı büyük bir galibiyet. Büyük bir fiili galibiyet. Ve terörü destekleyen bütün unsurlara belediyesinden siyasi partisine kadar. İnşallah daha iyi haberler almış oluruz.

'İKNA METODUMUZ 700'Ü AŞTI'

Çok mesafe alındı ve çok ciddi çaba sarf edildi. Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası ortaya koyduğu teröre karşı konsep bambaşka bir konsept. İkna metodumuz 700'ü aştı. Terör örgütünün içini karıştıran, PKK'nın psikolojisini çökerten, güveni azaltan önemli bir adım. Bu yıl o da 162 oldu. 3 yılda 700'ü aştı. Sadece ikna yöntemiyle. Ne yapıyoruz? Aileleriyle temas kuruyoruz. Mutlaka aileleriyle temasa giriyorlar çünkü. Bu terör örgütüne gitmelerini engelleniyor.

ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Biz terör örgütünün içerisine daha fazla giriyoruz, daha fazla ikna ediyoruz. Bu yıl 200'ü tamamlarız. Çünkü temasta bulunduğumuz aile sayısı 8 binin üzerinde. Biz teker teker ailelerle iletişime giriyoruz. Jandarma ve Emniyete özel eğitimler verildi. Türkiye bütün dünyaya örnek yeni bir metot geliştirdi. Ve başarılı bir metot geliştirdi. TRT 1 Belgesel yaptı. Sol terör örgütlerinden de getirdiklerimiz var. Bu sene 1 tane getirebildik. Tüm bunlara yönelik başarılı bir çalışma yürüyor. Bugün buraya girerken oldu. Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Biz Türkiye'de hangi teröristin yaşadığını, nerede bulunduğunu biliyoruz. Tendürek'te mesela 4'ümüz 5'er metre yan yana duralım birbirimizi göremeyiz. Ağrı'da Kars'ta çok önemli mücadele ortaya konuldu. Iğdır'da mesela terörist kalmadı, bitti. Bizim elimizde terör örgütünün Türkiye, Suriye, Irak yapılanması var. Avrupa yapılanması var. Bizde terör örgütünün tüm yapılanmalar var. Yurtiçine girdiği değerlendirilen terörist sayısı geçen sene 251.

'İHA TEKNOLOJİSİNİ BİZDEN İYİ KULLANABİLEN YOK'

Şimdi bir taraftan İHA, 2017 Mart Ocak aylarında bir söz söyledim, "Terör örgütüne büyük darbe vuracağız, bitireceğiz" Türkiye'nin üst bir teknoloji kabiliyeti elde etmesini başardı. Onur duydum. İHA teknolojisini dünyada bizden daha iyi kullanabilen yok. Muhteşem bir tabloyu Türkiye bu noktada ortaya koyuyor. Bu olunca sahadan gelen istihbarat artıyor. Yaptığımız bir çok iş var fakat onlar içimizde gelişen işler. Şırnak-Hakkari operasyonları bizim için önemlidir. Şu anda orda görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü gitti. Tayin ile gitmedi. Orada terörü bitirmeye gitti

BM'NİN PKK'YA ANLAŞMASINA TEPKİ

Muhteşem bir tabloyu Türkiye bu noktada ortaya koyuyor. Bu olunca sahadan gelen istihbarat artıyor. Yaptığımız bir çok iş var fakat onlar içimizde gelişen işler. Şırnak-Hakkari operasyonları bizim için önemlidir. Şu anda orda görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü gitti. Tayin ile gitmedi. Orada terörü bitirmeye gitti. PKK'nın etkin olduğu, Münbiç, El-Arab'ı devşirmeye çalışıyorlar. 13-14 yaşındaki çocukları almaya çalışıyorlar. Çocuk terörist devşirmeye çalışıyorlar. Gidip BM ile anlaşma imzaladılar. Çocuk terörist devşirmeyeceğiz diye. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir anlaşma yok. 20-25 km içerisine ne zaman girdik, oradaki tacizlerde azaldı. Bize en ufak bir istihbarat gelirse hemen paylaşırız. Mesela dün akşam yine o taraflarda istihbarat geldi. Genelkurmay Başkanlığı'yla paylaştık.

'ÇOCUKLARIN HAYALLERİ YÜKSELDİ'

Cizre'de bir iş adamı geliyor. 500 kişilik tekstil fabrikası kurmak istiyor. Eğer orada istikrarsızlığı görse yaparım der mi? Demez. Keza ayakkabı sektörü, keza diğer sektörler. Bölgede madenler çalışmaya başladı. Madenler Türkiye'nin enerjisine katkı sağlamaya başladı. Bütün bu herkesin moralini yükseltiyor. Çocukların hayalleri yükseldi. Orası bambaşka bir Türkiye'ye doğru gidiyor. Bizim ekonomimizin sıçrama dönemine geldiğini düşünüyorum. Türkiye'nin altyapısı, oluşturduğu dinamik büyük bir sıçramayı getirecek. Bunu herkes görüyor. Bugün İHA yapıyoruz, bugün Çanakkale Köprüsü yapıyoruz. Libya'dayız. Bizim burnumuzu götürürler miydi Irak'ın 20-25 km içerisine. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de. Özellikle tekstilde Orta ve Güney Doğu Anadolu'da büyük bir sıçrama yaşanacak.

'İSTİHBARATIMIZ MUHTEŞEM ÇALIŞIYOR'

Teknolojisi çok gelişti. Başlangıcından çok daha ilerisine gitti. Akıncı geldiği andan itibaren bizim havada durabilme kabiliyetimiz çok daha fazla olacak. Bu terör örgütünün kırsalda durabilmesini kısaltacak. İstihbaratımız her yönüyle muhteşem çalışıyor. Çok önemli, Türkiye'yi sarsacak olayları ses çıkarmadan hallediyor.

76 BİN KİŞİ EHLİYETİNİ KİMLİK KARTINA YÜKLETTİ

Bundan 5 yıl önce Kırıkkale'de pilot olarak bir proje başladı. Sonra 2017'nin başında 81 vilayette başladık. Ondan sonra 56 milyona kimlik kartı verdik. Bu parmak izi yerli ve milli bir çip değildi. Yılbaşından itibaren artık kendi parmak izlerimizi yerli ve milli bir çip ile yapacağız. Yeni kimlik alacak, gidecekler biz ona bir kağıt imzalatacağız. Diyecekler ki buna ehliyetimi de eklemek istiyorum. 4 gün sonra otomatik olarak yüklenecek. Buna e-imza yükleyeceğiz. Aynı zamanda SGK bilgileri yüklemek için görüşmeler yapıyoruz. İnşallah Ocak'tan sonra ki ilk süreçte EKDS ile notere vatandaşımız gittiğinde kimlik kartıyla bilgileri doğrulanacak. Artık bir daha sahtecilik olayları ortadan kalkmış olacak. Noterler, AVM'ler hepsi bu EKDS'yi bekliyor. Kredi kartlarını da yüklememiz olabilir. Fakat onu bankalarla konuşulması gerekir. Bakanlıklar arasında e-başvurusu birinci olan bakanlığız. Bu konularda Türkiye, vatandaşa hizmet kalitesinde üst noktaya geldi. Şu ana kadar 76 bin kişi ehliyetini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yükletti.

'SİYASET YOL AÇIYOR, AYM İPTAL EDİYOR'

Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız noktayı ifade etmeliyiz. Ben de kendi üslubumla bunu ifade etmeye çalıştım. Benim dilim düşünceyi saklamaz. Ne varsa onu ifade etmeye çalışır. Şimdi Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu. İlk üyelerinin içinde kimler var. Adnan Menderes'i asanlar. Türkiye'de birçok tartışmalar oldu. Türkiye'de başörtüsü kaç sene tartışıldı? Sınavda bir hoca geldi sınıfımızdaki kız arkadaşımızın başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. İzin vermedik. AYM ne yaptı? Siyaset yol açmaya çalıştı, AYM iptal etti. Bu bir şey demek; İstediğimiz kadar özgürlük veririz, istediğimiz kadar kısıtlarız. 17-25 Aralık nasıl geldi bu ülkeye ya? Birisi ifade etsin. Peki bunlardan sonra derdiniz ne ya? Bugün ne oluyor da bisiklet tartışması başlattınız. Dönüp AYM üyesinin bisikletini gösterip, pr üzerinden tweet atması sakil bir düşüncedir.

'DEVLETİN GÖREVİ KAMU DÜZENİNİ SAĞLAMAKTIR'

Bu ülkede çukur, barikat hendek olayları oldu mu olmadı mı? Yüzlerce evladımız şehit olmadı mı? Ne istediler. Dediler ki: Ey devlet senin yapını kaldırıyorum, yerine burada yenisini yapıyorum. Bütün bu hakların tamamını kim engelledi? PKK. Devletin görevi kamu düzenini sağlamaktır. Vatanseverlik herkesin görevidir. AYM ne yaptı? Şöyle bir karar verdi: Bir bildiri imzaladılar. Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız.

'AKADEMİSYENLERİN BU BİLDİRİSİ REZİLDİR'

"Bu kasıtlı ve planlı kıyım." Siz kabul eder misiniz böyle bir cümleyi? "Devlet katliam yaptı" diyorlar. Kimse kusura bakmasın. Onlarca yüzlerce evlat şehit oldular, gazi oldular. Bu memleket kolay mı kurtarıldı? Müzakere koşullarından tutun, rezil bir bildiri bu. Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. Şimdi biz bu ülkenin varlığı için kendini feda edenlere ne anlatacağız? Ağzımda 3 kelam varsa bunu söylerim.

'TÜRKİYE'NİN İŞGAL HAREKETİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE ÜLKEMİZİ SATMIŞLAR'

İlmin afeti kibirdir. Mevlana da derki: A be kardeşim etme, şekerle zehirli bir araya koyma. Bu ülkede 15 Temmuz'u fabrikadaki işçi mi yaptı? Kim yaptı 15 Temmuz'u? Kamu diplomasisi! Devlete girip sızmışlar bunlar. Türkiye'nin işgal hareketini gerçekleştirmek üzere ülkemizi satmışlar. Biz 15 Temmuz'dan sonra bir karar aldık. Devlete güvenlik tahkikatıyla adam alalım. Bir derdimiz olmasa bunu ortaya koymayız. Ben endişe içerisindeyim. Bunu tehdit olarak algılıyorum. 15 Temmuz'da bu Anayasa yok muydu? Nasıl darbe yaptılar? Daha yeni Şırnak Adliye'de bomba yakalandı. Karlov'u kim öldürdü? FETÖ'cü polis öldürdü. Bütün bunlar varken biz devlete adam alırken kılı kırk yarmayalım mı

'AYM'NİN ALDIĞI KARARI ELEŞTİRMEK BENİM HAKKIM'

Buna imza atan kimin tarafını tutacak? AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım. Bir de Can Dündar var. Can Dündar'ı kim bıraktı. Kaçtı gitti. Daha demin tweet attı. Özgürlüğü savunmaya çalışan taraf biziz.

'GÜVENLİK, ÖZGÜRLÜK İÇİN VAR'

Biz kimseyi kötülemek için bu değerlendirmeleri yapıyor değilim. Ama cenabı Allah İslam'a 5 şart koymuş. Şimdi namaz İslam'ın 5 şartından biriyle. Ezan okunuyor, İslam'a çağırıyor. Kendimle ilgili kararlarım dışında bir eleştiri yaptım mı? Kamu düzeninin sağlanması için diyor ki Ankara İstanbul arası yürüyüş olsun. Mesele güvenlik meselesi mi, Özgürlük meselesi mi? Biz güvenliği sağlarız. Yani bir HDP'li bizden şu meydanı istedik vermediniz desin? Yeter ki terör örgütü pankartı sloganı atılmasın. Gezi Olayları'nda ana artelleri kapatmadılar mı? Bir süre sonra ekonomi ne olur? Acil hastalar götürülmeyecek mi? Güvenlik, özgürlük için var.

AYM Başkanı, polis akademisi başkanıydı. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ben ihraç ettim. Biz bu milletin başına bu felaketi nasıl getirebiliriz? Bu nesil bu ülkede her şeyi gördü. Yokluk gördü mü, açlık gördü mü, ABD'nin parmak salmasını gördü mü? Bunların hepsini bu ülke gördü. Gelecek nesiller neden bunu görsün? İlmin kibrine kapılmayın. Türk yargısı büyük bir sınav veriyor.

'NEDİR BU BATICILIK HAYRANLIĞI'

Bizim sarılacağımız tek şey hukuktur. Bizim AYM, AİHM'in şubesi midir? AİHM şurada Yunanistan 6 aylık çocukları denize atıp öldürdü. AİHM sesini mi çıkardı? Nedir bu batıcılık hayranlığı. Biz doğrusunu yapalım. Doğrusunu ortaya koymaya çalışalım. Allah ilmin kibrinden bizi sakınsın.

'247 BİN FETÖ SORUŞTURMASI YAPILDI'

Türkiye'de 247 bin FETÖ soruşturması yapmışız. 125 bin kişi kamudan ihraç edildi. Bunların 44 bin kişisi İçişleri Bakanlığı'ndan. Ankara sınırları içerisinde bu yıl tespit ettiğimiz FETÖ'cü 1600 kişi. Bunları mahrem imamlarla, ifadelerle, gaygubet evleri, çalışma evlerinden, ardışık arama soruşturmaları diye kompartmanımız var. Hepsinden bir şey çıkıyor. Şu ana kadar 2 milyon 200 bin dijital siber çözdük. 19 500 kişinin yüzde 39'u dedi ki; Evet biz bu işi yaptık. Dünyada hiçbir soruşturmada biz bu işi yaptık diyen %39'luk bir rakam yakalasın, gelsin benim alnıma şaplağı yapıştırsın

'TÜRKİYE'DE FETÖ'NÜN ETKİNLİĞİ KALMADI'

Erkan İsa Arat, ilk önce Ağrı Tutak kayyumuydu. Hakkında bir ifade var. İfade kuvvetli ifade değil. Şuradaki ev sohbetinde gördüm diye. Buna ait soruşturma açılmış. Ne zaman ankesör geldi. Oturduk 2-3 gün üzerinde çalıştık. Sonra baktık ki bunu tutabilme durumu mümkün değil. Bylock gördüğün zaman direkt alıyorsun ama bir iki tane ev sohbetine gitti diye.. Operasyonel hat çıktığı andan itibaren veya yeni bir ifade geldi; Biz bunu şurada gördük ev abisiydi itibaren hemen incelemesini yaparsın tedbirini alırsın. Bunu söyleyenler de mahkemede önemli ifade verenler. Her türlü ilişkiye bakıp karar veriyoruz. Biz yeni bir delil bulduk. Yeni delil bulduktan sonra tedbiren tam anlamıyla tespit etmek için açığa aldık. İçeride mengeneyi sıkıştırdık. İçeride hareket kabiliyeti yok. Dışarıdaki FETÖ'cüler esas dışarıdadır. ABD, Avrupa ve diğer ülkelerdedir. FETÖ bir istihbari bir terör örgüttür. Biz kripto mesajlar çözüyor. Böyle bir kripto örgütün elbette ki kırıntıları olacaktır. Türkiye'de FETÖ'nün etkinliği kalmadı.