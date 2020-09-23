Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Kayseri Valiliği'nde çalışan Ahmet Çetin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|23 Eylül 2020 22:43
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