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Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Kayseri Valiliği'nde çalışan Ahmet Çetin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 23 Eylül 2020 22:43
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Valilik çalışanı tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Kayseri Valiliği'nde çalışan Ahmet Çetin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri Valiliği personeli olan Ahmet Çetin, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede 53 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet Çetin'in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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