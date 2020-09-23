1 milyon liralık haksız kazanç elde eden 2 kişi tutuklandı
|23 Eylül 2020 22:51
|+Aa- Yazdır
Kahramanmaraş'ta sahte evrakla yaklaşık bir milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen özel rehabilitasyon sahibi iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kent merkezinde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinin haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde, bazı öğrencilerin yaklaşık bir yıldır rehabilitasyon merkezine geliyormuş gibi gösterildiği ve yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden rehabilitasyon merkezi sahibi S.K ve H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ukrayna'da iki Türk kızının katiline iki kez ağırlaştırılmış müebbet
23 Eylül 2020 18:45
|Doktoru jiletle yaralayan sanığa indirimsiz 20 yıl hapis
23 Eylül 2020 16:07
|Mütercimler'in 'imam hatip' sözleri hakkında iddianame hazırlandı
23 Eylül 2020 09:32
|Mardin'de cinsel istismar zanlısı tutuklandı
23 Eylül 2020 00:00
|'Bu palyaço hangi sıfatla okullara giriyor?' demişti... Beraat etti
22 Eylül 2020 15:23
|E-posta tehditçileri serbest bırakıldı
22 Eylül 2020 08:39
|Tartıştığı kişiyi vuran eski belediye başkanı tutuklandı
21 Eylül 2020 19:22
|DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Halis Bayuncuk'a hapis cezası
18 Eylül 2020 16:58
|'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılan Mansur Yavaş, beraat etti
18 Eylül 2020 13:26
|Otopsi testeresiyle kestiler
18 Eylül 2020 07:05