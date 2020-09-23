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1 milyon liralık haksız kazanç elde eden 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta sahte evrakla yaklaşık bir milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen özel rehabilitasyon sahibi iki kişi tutuklandı.
 23 Eylül 2020 22:51
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1 milyon liralık haksız kazanç elde eden 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta sahte evrakla yaklaşık bir milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen özel rehabilitasyon sahibi iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kent merkezinde faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinin haksız kazanç sağladığı iddiası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, bazı öğrencilerin yaklaşık bir yıldır rehabilitasyon merkezine geliyormuş gibi gösterildiği ve yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden rehabilitasyon merkezi sahibi S.K ve H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
Anadolu Ajansı
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